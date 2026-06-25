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Техноблог

На Бали заброшенный Boeing 737 превратили в уникальную виллу над океаном

Известный предприниматель Феликс Демин превратил заброшенный пассажирский самолет Boeing 737 на индонезийском острове Бали в эксклюзивную частную виллу класса люкс.

privatejetvilla.com
Фото privatejetvilla.com. Уникальный отель на Бали
Уникальная резиденция Private Jet Villa находится на крутом скалистом утесе в южной части острова, прямо над популярным пляжем Ньянг-Ньянг. Необычное местоположение гарантирует постояльцам панорамный вид на Индийский океан и полную приватность во время отдыха. Об этом пишет издание @hi-tech.

Для реализации масштабного проекта специально нанятая строительная бригада полностью разобрала списанный лайнер авиакомпании Mandala Air, транспортировала его к вершине скалы и заново собрала на новом месте.

Специалисты полностью демонтировали пассажирские кресла и элементы управления. Кабину пилотов дизайнеры переоборудовали в высокотехнологичную ванную комнату, бережно сохранив некоторые детали оригинального интерьера воздушного судна.

Внутри фюзеляжа инженеры обустроили несколько комфортабельных спальных комнат с огромными кроватями. Рядом с самолетом строители соорудили открытый бассейн, выступающий над краем обрыва, и вертолетную площадку для VIP-гостей.

privatejetvilla.com
Фото privatejetvilla.com. Уникальный отель на Бали
Стоимость аренды эксклюзивного пространства внутри фюзеляжа начинается от 4 тысяч долларов за ночь. Сам пляж Ньянг-Ньянг под утесом привлекает постояльцев уединенностью, оставаясь одним из наименее многолюдных мест на юге Бали.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/379537/
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