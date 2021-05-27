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Техноблог

Очередную партию спутников Starlink доставила в космос компания SpaceX

Фото из интернета. Спутники Starlink

Американская компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с очередной партией из 60 спутников Starlink. Об этом сообщил ТАСС.

Старт с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) состоялся в 14.59 по времени Восточного побережья США (00.59 по Бишкеку).

Первая ступень ракеты-носителя ранее использовалась при одном запуске. Сотрудники SpaceX намерены вновь вернуть этот элемент Falcon 9 на Землю.

Ожидается, что после старта ступень в автоматическом режиме плавно опустится на плавучую платформу Just Read the Instructions («Просто прочтите инструкции») в Атлантическом океане. Эта технология позволяет компании удешевлять стоимость очередных запусков носителей.

Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет за счет развертывания на околоземной орбите большого количества малых аппаратов массой до 500 килограммов. Сейчас в космосе на высоте примерно 550 километров находятся уже 1 тысяча 735 спутников.

По оценке SpaceX, запуск в общей сложности 11 тысяч аппаратов и ввод их в эксплуатацию обойдутся в $10 миллиардов. В мае 2019 года в космос вывели первые 60 аппаратов Starlink.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/195326/
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