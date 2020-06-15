Новый смартфон V19 Neo представила компания Vivo

Компания Vivo официально анонсировала новый смартфон под названием V19 Neo. Об этом сообщил портал ixbt.com.

По его данным, смартфон оснащен однокристальной системой Snapdragon 675, 8 гигабайтами оперативной и 128 гигабайтами встроенной памяти.

Смартфон Vivo V19 Neo получил экран Super AMOLED диагональю 6,44 дюйма разрешением FullHD+ со встроенным дактилоскопическим датчиком.

В правом верхнем углу экрана 32-мегапиксельная селфи-камера с режимом Super Night Selfie, который позволяет делать отличные снимки даже ночью.

Фото gizchina.com. Смартфон Vivo V19 Neo

На задней панели L-образный блок основной камеры, которая получила 48-мегапиксельный датчик изображения. Дополнительно установлены датчики изображения разрешением 8, 2 и 2 мегапикселя.

Емкость аккумуляторной батареи составляет 4 500 мАч, есть поддержка быстрой зарядки мощностью 18 ватт.

Цена новинки — $360.