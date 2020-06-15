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Техноблог

Новый смартфон V19 Neo представила компания Vivo

Фото gsmarena.com. Смартфон Vivo V19 Neo

Компания Vivo официально анонсировала новый смартфон под названием V19 Neo. Об этом сообщил портал ixbt.com.

По его данным, смартфон оснащен однокристальной системой Snapdragon 675, 8 гигабайтами оперативной и 128 гигабайтами встроенной памяти.

Смартфон Vivo V19 Neo получил экран Super AMOLED диагональю 6,44 дюйма разрешением FullHD+ со встроенным дактилоскопическим датчиком.

В правом верхнем углу экрана 32-мегапиксельная селфи-камера с режимом Super Night Selfie, который позволяет делать отличные снимки даже ночью.

gizchina.com
Фото gizchina.com. Смартфон Vivo V19 Neo

На задней панели L-образный блок основной камеры, которая получила 48-мегапиксельный датчик изображения. Дополнительно установлены датчики изображения разрешением 8, 2 и 2 мегапикселя.

Емкость аккумуляторной батареи составляет 4 500 мАч, есть поддержка быстрой зарядки мощностью 18 ватт.

Цена новинки — $360.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/156053/
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