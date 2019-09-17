Vivo представила смартфон NEX с экраном-«водопадом»

Компания Vivo представила смартфон NEX 3 c экраном-«водопадом». Об этом сообщил портал RG Digital.
Экран смартфона занимает почти всю переднюю панель, по крайней мере визуально, производитель заявляет о 99,6 процента. Диагональ экрана —
Vivo назвала экран Waterfall FullView, матрица у него — POLED с разрешением 2256×1080 точек.
Заявлены большая яркость, контрастность и реалистичная цветопередача, большие углы обзора. Под экраном спрятан оптический сканер отпечатков пальцев.
Фишкой NEX 3 является отсутствие физических кнопок — все они сенсорные. Однако на всякий случай (если смартфон зависнет, например) кнопка включения и выключения продублирована — небольшая физическая кнопочка все-таки есть, она прячется на верхней грани, рядом с выдвижным блоком фронтальной камеры. Здесь же артефакт — разъем
Сенсорные кнопки — довольно оригинально, но к ним нужно привыкать. Кроме того, придется приноровиться к совместному использованию таких кнопок, например, при создании скриншота. Впрочем, для этого есть четвертая функциональная кнопка на противоположной грани. Но тренироваться придется несколько минут.
Камера состоит из трех объективов — основного с 64 мегапикселями, широкоформатного 13-мегапиксельного и дополнительного 13-мегапиксельного для определения расстояния и глубины. Селфи-камера имеет разрешение 16 мегапикселей. За обработку снимков отвечает платформа VCAP для ускорения вычислений на основе искусственного интеллекта.
Емкость аккумулятора — 4 500 мАч. Производитель обещает два с половиной дня в нормальном режиме использования. Устройство поддерживает быструю зарядку Vivo FlashCharge от 44-ваттного адаптера.
Всего у Vivo NEX 3 три версии: 8 гигабайт оперативной памяти, накопитель на 128 гигабайт, поддержка 4G — $710; 8/256 гигабайт и поддержка 4G и 5G — $810; 12/256 гигабайт и поддержка 4G и 5G — $880.