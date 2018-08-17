Дизайн и характеристики смартфона Vivo V11 раскрыли до анонса

В Интернет «утекли» изображения и данные о характеристиках нового смартфона Vivo V11 до его официального анонса. Об этом сообщил портал mail.ru.

По его данным, у секретного смартфона рекордно маленький каплевидный вырез на передней панели с экранным сканером отпечатка пальца и 25-мегапиксельная фронтальная камера.

По неофициальным данным, новинка станет продолжением линейки V и будет носить название Vivo V11. Ожидается, что новый смартфон станет самым доступным в категории моделей со встроенным в дисплей сканером отпечатков пальцев.

6,41 дюйма

Vivo V11 получит 6 ГБ оперативной памяти, дисплей с диагональюи чип Qualcomm Snapdragon 660. Следить за эффективной работой оборудования будет система на базе ИИ.

Гаджет получит систему ускоренной зарядки для достаточно емкого аккумулятора. Точные характеристики батареи пока неизвестны, однако смартфон будет работать долго.

Источники портала сообщили, что новинка от Vivo получит дизайн с микровырезом на экране и оригинальные цветовые решения корпуса. Сообщается об очередном улучшении эргономических характеристик, в результате которого смартфон должен получить еще более удобный и тонкий корпус.