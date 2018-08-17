Дизайн и характеристики смартфона Vivo V11 раскрыли до анонса

В Интернет «утекли» изображения и данные о характеристиках нового смартфона Vivo V11 до его официального анонса. Об этом сообщил портал mail.ru.
По его данным, у секретного смартфона рекордно маленький каплевидный вырез на передней панели с экранным сканером отпечатка пальца и 25-мегапиксельная фронтальная камера.
По неофициальным данным, новинка станет продолжением линейки V и будет носить название Vivo V11. Ожидается, что новый смартфон станет самым доступным в категории моделей со встроенным в дисплей сканером отпечатков пальцев.
Гаджет получит систему ускоренной зарядки для достаточно емкого аккумулятора. Точные характеристики батареи пока неизвестны, однако смартфон будет работать долго.