Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев

14-26 ноября. Молодежный чемпионат мира по боксу IBA. Город Ла-Нусия (Испания)
Заявки на участие в турнире подали 89 национальных федераций. 476 юношей и 208 девушек приедут в провинцию Аликанте, чтобы сразиться за медали.
19 ноября — 11 декабря. Соревнования на Кубок мэра столицы. Бишкек
Турнир пройдет среди структурных подразделений, районных администраций и Бишкекского городского кенеша по мини-футболу, волейболу, настольному теннису, бильярду, шахматам, дартсу, аркан тартышу (перетягивание каната).
21-26 ноября. Кубок Азии по армрестлингу. Ташкент
Примут участие лучшие спортсмены Азии.
22-27 ноября. Чемпионат мира по текболу. Нюрнберг
Кыргызстан представят шесть спортсменов: Максатбек Айтегин и Айдана Оторбаева — в категории Mix, Наталья Гайворонская и Даяна Дакенова — Double women, Максатбек Айтегин и Айтегин Эркинбеков — Double man. Адилет Айдаркеев и Айдана Оторбаева также примут участие в группе Single.
23-27 ноября. Турнир по боксу в честь чемпиона мира Андрея Курнявки. Бишкек
Борьбу за медали будут вести спортсмены 2008-2009 годов рождения.
25-27 ноября. Второй международный турнир по кикбоксингу на Кубок губернатора Ошской области. Ош
Примут участие лучшие спортсмены страны.
26-27 ноября. V сезон лиги по баскетболу в формате 3×3 (стритбол), финальный тур. Бишкек
Примут участие лучшие команды по итогам сезона, который стартовал в декабре 2021 года в трех возрастных категориях. В турнире приняло участие 86 команд Кыргызстана и Казахстана.