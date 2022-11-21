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Спорт

Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев

14-26 ноября. Молодежный чемпионат мира по боксу IBA. Город Ла-Нусия (Испания)

Заявки на участие в турнире подали 89 национальных федераций. 476 юношей и 208 девушек приедут в провинцию Аликанте, чтобы сразиться за медали.

19 ноября — 11 декабря. Соревнования на Кубок мэра столицы. Бишкек

Турнир пройдет среди структурных подразделений, районных администраций и Бишкекского городского кенеша по мини-футболу, волейболу, настольному теннису, бильярду, шахматам, дартсу, аркан тартышу (перетягивание каната).

21-26 ноября. Кубок Азии по армрестлингу. Ташкент

Примут участие лучшие спортсмены Азии.

22-27 ноября. Чемпионат мира по текболу. Нюрнберг

Кыргызстан представят шесть спортсменов: Максатбек Айтегин и Айдана Оторбаева — в категории Mix, Наталья Гайворонская и Даяна Дакенова — Double women, Максатбек Айтегин и Айтегин Эркинбеков — Double man. Адилет Айдаркеев и Айдана Оторбаева также примут участие в группе Single.

23-27 ноября. Турнир по боксу в честь чемпиона мира Андрея Курнявки. Бишкек

Борьбу за медали будут вести спортсмены 2008-2009 годов рождения.

25-27 ноября. Второй международный турнир по кикбоксингу на Кубок губернатора Ошской области. Ош

Примут участие лучшие спортсмены страны.

26-27 ноября. V сезон лиги по баскетболу в формате 3×3 (стритбол), финальный тур. Бишкек

Примут участие лучшие команды по итогам сезона, который стартовал в декабре 2021 года в трех возрастных категориях. В турнире приняло участие 86 команд Кыргызстана и Казахстана.
Ссылка: https://24.kg/sport/251042/
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