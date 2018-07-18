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Спорт

Первые горные велогонки «Шелковый путь» пройдут в Кыргызстане

В Кыргызстане впервые состоятся горные велосипедные гонки «Шелковый путь». Об этом сообщил на пресс-конференции директор Департамента туризма Азамат Жаманкулов.

По его словам, старт намечен на 18 августа, состязания продлятся до 1 сентября.

«В гонках примут участие 95 спортсменов из 26 стран мира. В их числе будут соревноваться спортсмены из Казахстана, Голландии, Ирландии, Финляндии, Франции, Норвегии, Швейцарии, Южной Африки, Австрии, Германии, Индии. От Кыргызстана за первенство в велосипедном спорте решила бороться лишь одна девушка, но набор участников продолжается», — сказал Азамат Жаманкулов.
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