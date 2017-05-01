Спортивный календарь с 1 по 7 мая

29 апреля — 1 мая. Международные соревнования «Джейран трофи-2017» по маунтинбайку. Казахстан

В программе — три этапа общей протяженностью 260 километров . В Кыргызстане состязания по данному виду спорта проводятся нечасто, и участие в этих состязаниях для наших велогонщиков — хорошая возможность попрактиковаться.

29 апреля — 9 мая. Международная альпиниада-2017. Чуйская область

Традиционные состязания посвящены столетию одного из основателей альпинизма в Кыргызстане — Б.Маречека. В программе — массовое восхождение на пик Комсомолец, спортивные и учебные подъемы на вершины в ущелье Ала-Арча.

30 апреля — 7 мая. Чемпионат Азии по боксу. Ташкент (Узбекистан)

От Кыргызстана участвуют девять спортсменов, в том числе Азат Усеналиев, Эрмек Сакенов, Омурбек Малабеков, Адылбек уулу Эркин и Сергей Паренко. Турнир проводится раз в два года. На ЧА-2013 кыргызстанцы завоевали четыре медали, на ЧА-2015 — одну. Наставник сборной Адылкан Бекболотов надеется, что в этот раз команда выступит не хуже, а то и лучше, чем четыре года назад.

1 мая. Открытый чемпионат Кыргызстана по танцам. Центр «Сейтек»

Участвуют более 400 спортсменов. Организаторы — Федерация чирлидинга, мажореток и твирлинга совместно с Федерацией танцевального искусства и фитнеса. Начало конкурсной программы в 9.30, фестивальной — в 18.00. В фестивальной выступают представители детских домов.

1–6 мая. Международные соревнования AlmatyOpen среди юниоров по теннису. Алматы (Казахстан)

Медали разыгрываются среди юношей и девушек в одиночном и парном разряде. Кыргызстан представляют Намазбек Дюшембиев и Кирилл Кистанов.

1–7 мая. Международные соревнования среди женщин по теннису. Анталья (Турция)

За победу борются более 60 спортсменок из разных стран, в том числе представительница Кыргызстана Ксения Палкина. На прошлой неделе она играла на турнире в Узбекистане и выбыла из борьбы на ранней стадии.

3 мая. Кубок АФК по футболу, группа D, четвертый тур

«Алай» (Кыргызстан) — «Истиклол» (Таджикистан). Ош, стадион имени А.Суюмюбаева,

«Алтын Асыр» (Туркменистан) — «Дордой» (Кыргызстан). Балканабад (Туркменистан).

Начинается вторая половина группового этапа. «Алай» предыдущие три матча проиграл, и шансы на выход в следующий круг у него минимальны. У «Дордоя» положение чуть лучше, но для продолжения борьбы за попадание в плей-офф ему в этом туре необходима победа.

4–5 мая. Международные соревнования по легкой атлетике. Бишкек, стадион имени Д.Омурзакова

Традиционный турнир приурочен к Всемирному дню легкой атлетики. За победу борются спортсмены из столицы и регионов Кыргызстана, а также ближнего зарубежья.

4–9 мая. Республиканские соревнования по кок-бору. Бишкек, ипподром «Ак-Кула»

Турнир приурочен к Дню Победы. Ожидается участие 12 команд из столицы и регионов.

4–12 мая. Чемпионат мира по тайскому боксу. Минск (Беларусь)

На прошлогоднем ЧМ кыргызстанцы завоевали две медали. Наверняка преуспеют и сейчас. В составе команды сильнейшие бойцы страны.

5 мая. Международные соревнования WEF31 Selection8 по кулатуу эртаймаш. Бургонду (Джалал-Абадская область)

Зрелищные турниры по кулатуу эртаймаш идут один за другим, охватывая все новые территории. В этот раз кроме бойцов из Кыргызстана за победу борются представители Узбекистана и Таджикистана.

5–6 мая. Открытый чемпионат Кыргызстана по таэквондо ITF. Бишкек, Дворец спорта имени Кожомкула

Организатор — федерация, которую возглавляет Виталий Олейниченко. Участвуют дети, юниоры и взрослые из КР, Казахстана и Узбекистана.

6 мая. Топ-лига — чемпионат Кыргызстана по футболу, пятый тур

«Алга» (Бишкек) — «Нефтчи» (Кочкор-Ата). Бишкек.

Можно ждать в этом матче бескомпромиссной борьбы, поскольку команды неважно стартовали в чемпионате. «Алга» набрала в четырех играх лишь четыре очка, а «Нефтчи» потерпел несколько поражений подряд.

6–11 мая. Кубок Центральной Азии по тогуз-коргоолу. Бишкек, Национальная библиотека

Медали разыгрываются в личном и командном зачете среди мужчин и женщин. Кыргызстанцы на своей территории фавориты, но казахстанцы традиционно борются с ними на равных.

7 мая. Топ-лига — чемпионат Кыргызстана по футболу, пятый тур

«Кара-Балта» — «Алай» (Ош). Кара-Балта,

«Абдыш-Ата» (Кант) — «Дордой» (Бишкек). Кант.

Действующий чемпион страны «Алай» вряд ли столкнется с трудностями в матче с аутсайдером, а вот в битве «Абдыш-Аты» и «Дордоя» победителя предсказать трудно. Кантовчане, слабо проведшие прошлый сезон, нынешний начали здорово.