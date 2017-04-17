Спортивный календарь с 17 по 23 апреля

28 февраля — 21 апреля. Универсиада Кыргызстана-2017. Бишкек

Состязания выходят на финишную прямую. Участвуют 38 вузов республики. В программе — 16 видов спорта. Возрастная категория спортсменов — 1992 год рождения и младше.

14—22 апреля. Чемпионат мира по бразильскому джиу-джитсу. Абу-Даби (ОАЭ)

Кыргызстан представляют 11 спортсменов. Один из главных претендентов на успех — Абдурахманхаджи Муртазалиев. В рамках подготовки к мировому первенству он выиграл несколько турниров в США.

17—23 апреля. Международные соревнования серии Futures среди мужчин по теннису. Шымкент (Казахстан)

Участвуют около 60 мастеров ракетки из 17 стран, в том числе кыргызстанец Данияр Дулдаев. На прошлой неделе он играл на другом турнире в Шымкенте и выбыл из борьбы на ранней стадии.

18 апреля. Кубок АФК по футболу, группа D, третий тур

«Дордой» (Кыргызстан) — «Алтын Асыр» (Туркменистан). Бишкек, стадион имени Д.Омурзакова, 19.00,

«Истиклол» (Таджикистан) — «Алай» (Кыргызстан). Душанбе, 20.00.

«Алай» плохо стартовал в розыгрыше, проиграв два матча подряд, и в третьем туре ему как воздух нужна победа. У «Дордоя» положение лучше (от лидеров он отстает лишь на одно очко), в этом туре он постарается сделать заявку на выход из группы.

21 апреля. Международные соревнования по тайскому боксу. Бангкок (Таиланд)

В программе пять боев. Кыргызстан представляет Рафаэль Физиев. Недавно он уверенно выиграл бой на другом турнире в Таиланде и доказал, что в отменной форме. В этот раз ему будет противостоять местный спортсмен Йодпаяк Ситсонгпинонг.

21—22 апреля. Международные соревнования по таэквондо WTF. Кызыл-Кия, спорткомплекс «Газпром»

Участвуют спортсмены из столицы и регионов Кыргызстана, а также представители Таджикистана и Узбекистана. Организатор — Академия таэквондо WTF КР.

21—23 апреля. Кубок мира по конному спорту (центральноазиатская лига), первый этап. Ташкент (Узбекистан)

Кыргызстан представляют шесть спортсменов. Всего турнир состоит из трех этапов. Второй пройдет в мае в нашей республике.

22—30 апреля. Чемпионат мира среди школьников по шахматам. Яссы (Румыния)

Медали разыгрываются в шести возрастных группах — до 7, 9, 11, 13, 15 и 17 лет. В программе девять туров. От Кыргызстана выступает юный, но уже имеющий победный опыт Чынгыз Султай.

22 апреля. Чемпионат мира по боям по правилам TNA. Казань (Россия)

За победу борются 48 спортсменов из 30 стран, в том числе кыргызстанец Дастан Шаршеев. В соревнованиях по правилам TNA используется ударная техника ведения боя, заимствованная из тайского бокса, карате кекушинкай и кикбоксинга.

22 апреля. Топ-лига — чемпионат Кыргызстана по футболу, третий тур

«Дордой» (Бишкек) — «Нефтчи» (Кочкор-Ата),

«Алга» (Бишкек) — «Алай» (Ош).

«Дордой» пока идет на втором месте в турнирной таблице. В матче с кочкор-атинской командой, неудачно стартовавшей в чемпионате, он не должен испытать проблем. Исход поединка «Алги» и «Алая» прогнозировать труднее — амбициозные бишкекчане наверняка попытаются отнять очки у действующего чемпиона.

22 апреля. Чемпионат Кыргызстана среди женских команд по баскетболу, пятый тур. Бишкек, школа № 29

«Токмок» — КТУ «Манас», 12.00,

Молодежная сборная КР — «Эдельвейс», 13.30,

«Политехник» — «Гиннес-29», 15.00.

В турнирной таблице лидирует «Политехник», пока не потерпевший в текущем чемпионате ни одного поражения. В предыдущем туре он разобрался с крепким «Эдельвейсом». Победа в нынешнем туре станет серьезной заявкой на чемпионство.

22—23 апреля. Открытый чемпионат Азии по карате кекушинкай KWU. Астана (Казахстан)

Медали разыгрываются в нескольких возрастных группах. Кыргызстан представляют 12 спортсменов.

23 апреля. Топ-лига — чемпионат Кыргызстана по футболу, третий тур

«Абдыш-Ата» (Кант) — «Кара-Балта».

На старте чемпионата «Абдыш-Ата» выиграла два матча из двух и в третьем туре в поединке с аутсайдером наверняка не упустит возможности продлить победную серию.

23 апреля. Чемпионат Кыргызстана среди мужских команд по баскетболу, 13-й тур. Бишкек, школа № 29

Fire-29 — «Мой телефон», 9.00,

«Тулпар-СКИФ-2» — КРСУ, 10.30,

«Гризли» — «Манас», 12.00,

«Токмок» — КТУ «Манас», 13.30,

«Живое Кант» — «Гиннес-29», 15.00,

КНУ — КГЮА — 16.30,

«Алга» — «Политехник», 18.00,

«Нарын» — «Тулпар-СКИФ», 19.30.

В мужской лиге команд больше, но фаворитов тоже три. Все они — «Гиннес-29», «Политехник» и «Тулпар-СКИФ» — в этом туре, вероятнее всего, добьются очередных побед.