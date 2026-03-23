29 марта в Бишкеке пройдет фестиваль экстремального автоспорта Xtreme fest 2026. Об этом сообщают организаторы.

По их данным, мероприятие пройдет в районе бывшей военной базы «Ганси».

«Xtreme fest — один из крупнейших автоспортивных фестивалей в Кыргызстане, объединяющий оффроад, эндуро и зрелищные заезды. В программе джип-спринт (стандарт, спорт, абсолют), эндуро, RC оffroad гонки, оффроад-такси, интерактивы и конкурсы для зрителей, фудкорт и музыкальная программа. Среди гостей фестиваля будет разыграно 200 литров топлива АИ-95. Ожидается большое количество участников и зрителей», — говорится в сообщении.