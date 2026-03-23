23:15
USD 87.45
EUR 100.82
RUB 1.04
Спорт

В Бишкеке пройдет фестиваль экстремального автоспорта

29 марта в Бишкеке пройдет фестиваль экстремального автоспорта Xtreme fest 2026. Об этом сообщают организаторы.

По их данным, мероприятие пройдет в районе бывшей военной базы «Ганси».

организаторов
Фото организаторов

«Xtreme fest — один из крупнейших автоспортивных фестивалей в Кыргызстане, объединяющий оффроад, эндуро и зрелищные заезды. В программе джип-спринт (стандарт, спорт, абсолют), эндуро, RC оffroad гонки, оффроад-такси, интерактивы и конкурсы для зрителей, фудкорт и музыкальная программа. Среди гостей фестиваля будет разыграно 200 литров топлива АИ-95. Ожидается большое количество участников и зрителей», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/sport/367134/
просмотров: 213
Версия для печати
Бизнес
23 марта, понедельник
23:13
Минстрой признал потенциально опасным 5-этажный дом на улице Фучика в Бишкеке Минстрой признал потенциально опасным 5-этажный дом на ...
22:55
Садыр Жапаров поручил обеспечить безопасность дипломатов Кыргызстана в Иране
22:47
Обновление электросетей. В Бишкеке протянут более 40 тысяч километров сип-кабеля
22:26
В Бишкеке пройдет фестиваль экстремального автоспорта
22:04
Кадровые изменения. Глава «Тазалыка» стал акимом Октябрьского района Бишкека