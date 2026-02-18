23:42
USD 87.45
EUR 103.46
RUB 1.14
Спорт

Акжол Махмудов выступит в рейтинговом турнире по спортивной борьбе в Албании

Акжол Махмудов примет участие в рейтинговом турнире по спортивной борьбе в Албании. Об этом сообщает Объединенный мир борьбы (UWW).

Второй рейтинговый турнир 2026 года Muhamet Malo пройдет с 25 февраля по 1 марта в Тиране.

Спортсмен включен в состав сборной Кыргызстана и будет выступать в весовой категории до 82 килограммов.

Турнир в Албании будет для Акжола Махмудова лишь вторым в составе сборной республики после Олимпийских игр в Париже, где он завоевал бронзу.

В ноябре 2025-го кыргызстанец выиграл золотую медаль на Исламских играх в Саудовской Аравии.
Ссылка: https://24.kg/sport/362595/
просмотров: 211
Версия для печати
Материалы по теме
Две кыргызстанки завоевали золото на турнире по борьбе Klippen Lady Open
Чемпион мира по вольной борьбе из Японии провел мастер-класс в Кыргызстане
В Бишкеке стартовал чемпионат Кыргызстана по спортивной борьбе (U-17)
Двукратный чемпион России по борьбе Малик Шаваев будет выступать за Кыргызстан
Определились чемпионы Кыргызстана по вольной борьбе
Камчыбек Ташиев подарил квартиры борцам и боксерам
Определились чемпионы Кыргызстана по греко-римской борьбе
Кыргызстанка Айпери Медет кызы завершает 2025 год на вершине рейтинга UWW
В 2026 году в Бишкеке пройдет чемпионат Азии по спортивной борьбе
Президент Садыр Жапаров принял глав Объединенного мира борьбы
Популярные новости
Сенсация на&nbsp;зимней Олимпиаде: золото завоевал фигурист из&nbsp;Казахстана Сенсация на зимней Олимпиаде: золото завоевал фигурист из Казахстана
В&nbsp;олимпийской деревне закончились презервативы через три дня после старта Игр В олимпийской деревне закончились презервативы через три дня после старта Игр
Президентом Международной ассоциации кок бору избран Талантбек Кенжеев Президентом Международной ассоциации кок бору избран Талантбек Кенжеев
Сенсации Олимпиады: спортсмен из&nbsp;Южной Америки&nbsp;&mdash; первый в&nbsp;истории с&nbsp;золотом Сенсации Олимпиады: спортсмен из Южной Америки — первый в истории с золотом
Бизнес
ЗАО &laquo;Альфа Телеком&raquo; (ТМ&nbsp;MEGA) сообщает о&nbsp;назначении генерального директора ЗАО «Альфа Телеком» (ТМ MEGA) сообщает о назначении генерального директора
Доход в&nbsp;недвижимости: финансовая структура важнее процентной ставки Доход в недвижимости: финансовая структура важнее процентной ставки
&laquo;Айыл Банк&raquo; запустил исламскую платежную карту &laquo;Элкарт&raquo; «Айыл Банк» запустил исламскую платежную карту «Элкарт»
&laquo;Ночь без границ&raquo;: MEGA открывает бесплатный доступ в&nbsp;ночное время «Ночь без границ»: MEGA открывает бесплатный доступ в ночное время
18 февраля, среда
23:40
Планшет с антишпионской версией Android представили компании Murena и Volla Планшет с антишпионской версией Android представили ком...
23:23
Муфтият Кыргызстана определил размер фитир-садака на 2026 год
23:03
В Джалал-Абадском областном управлении капстроительства кадровые изменения
22:58
Теперь официально. Женишбек Токторбаев освобожден от должности мэра Оша
22:42
Акжол Махмудов выступит в рейтинговом турнире по спортивной борьбе в Албании