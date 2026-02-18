Акжол Махмудов выступит в рейтинговом турнире по спортивной борьбе в Албании

Акжол Махмудов примет участие в рейтинговом турнире по спортивной борьбе в Албании. Об этом сообщает Объединенный мир борьбы (UWW).

Второй рейтинговый турнир 2026 года Muhamet Malo пройдет с 25 февраля по 1 марта в Тиране.

Спортсмен включен в состав сборной Кыргызстана и будет выступать в весовой категории до 82 килограммов.

Турнир в Албании будет для Акжола Махмудова лишь вторым в составе сборной республики после Олимпийских игр в Париже, где он завоевал бронзу.

В ноябре 2025-го кыргызстанец выиграл золотую медаль на Исламских играх в Саудовской Аравии.