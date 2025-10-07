12:36
USD 87.45
EUR 102.03
RUB 1.06
Спорт

Аяна Асамаликова принесла Кыргызстану золото на Играх СНГ

Фото соцсети. Аяна Асамаликова

В азербайджанском городе Гянджа кыргызстанская спортсменка Аяна Асамаликова завоевала золотую медаль на Играх Содружества Независимых Государств. Об этом сообщают организаторы турнира.

Соревнования по женской вольной борьбе проходили с 3 по 6 октября. Асамаликова стала лучшей в весовой категории до 69 килограммов.

Кроме того, кыргызстанки Асема Төрөгелдиева (53 кг), Сезим Жолдошбекова (57 кг) и Акылай Чыныбаева (61 кг) завоевали бронзовые награды.

Женскую сборную Кыргызстана на Играх СНГ возглавлял тренер Нурсултан Аскарбеков.
Ссылка: https://24.kg/sport/346248/
просмотров: 419
Версия для печати
Материалы по теме
III Игры СНГ. Кыргызстанские борцы вольного стиля завоевали шесть медалей
Спортсменка Айпери Медет кызы сохранила первую строчку мирового рейтинга
Турция отказалась от спора с Германией, что донер-кебаб — традиционное блюдо
Чемпионат мира по борьбе. Кыргызстанец Асан Жанышов завоевал бронзу
Болеем за наших! Трое кыргызстанских борцов выйдут на ковер чемпионата мира
Айпери Медет кызы после чемпионата мира: Мы вместе достигнем высот
Чемпионат мира. Улан Муратбек уулу и Нурманбет Раймалы уулу поборются за бронзу
Кыргызстанка Нурзат Нуртаева завоевала бронзу чемпионата мира по борьбе
Чемпионат мира. Борцы греко-римского стиля из Кыргызстана проиграли свои схватки
Кыргызстанка Айпери Медет кызы завоевала серебро чемпионата мира по борьбе
Популярные новости
Во&nbsp;время матча болельщики вывесили плакат в&nbsp;память об&nbsp;Айсулуу Мукашевой Во время матча болельщики вывесили плакат в память об Айсулуу Мукашевой
III Игры СНГ. Кыргызстанские борцы вольного стиля завоевали шесть медалей III Игры СНГ. Кыргызстанские борцы вольного стиля завоевали шесть медалей
Кыргызстанка Нурзат Нуртаева в&nbsp;мировом рейтинге UWW заняла третье место Кыргызстанка Нурзат Нуртаева в мировом рейтинге UWW заняла третье место
Дональд Трамп объявил дату первого поединка UFC, который состоится в&nbsp;Белом доме Дональд Трамп объявил дату первого поединка UFC, который состоится в Белом доме
Бизнес
Даря знания, они дарят будущее: MEGA поздравила учителей с&nbsp;их&nbsp;праздником Даря знания, они дарят будущее: MEGA поздравила учителей с их праздником
&laquo;Банк Компаньон&raquo; и&nbsp;Kwikpay запускают акцию для клиентов «Банк Компаньон» и Kwikpay запускают акцию для клиентов
История &laquo;ТАНСУ&raquo;: суд вынес вердикт, но&nbsp;компания остается в&nbsp;чужих руках История «ТАНСУ»: суд вынес вердикт, но компания остается в чужих руках
Угроза для топливной безопасности: кризисы в&nbsp;России и&nbsp;риски для Кыргызстана Угроза для топливной безопасности: кризисы в России и риски для Кыргызстана
7 октября, вторник
12:22
В Кыргызстане определили 21 участок с высоким селевым риском В Кыргызстане определили 21 участок с высоким селевым р...
12:15
Евросоюз хочет ввести 50-процентные пошлины на импорт стали со всего мира
12:09
За неделю в КР выявили более 400 тысяч непристегнутых водителей и пассажиров
12:01
Депутаты хотят проверить законность назначения главы муниципальной инспекции
11:53
Оздоровительный центр для учителей «Ак-Суу» вернули государству