Аяна Асамаликова принесла Кыргызстану золото на Играх СНГ

В азербайджанском городе Гянджа кыргызстанская спортсменка Аяна Асамаликова завоевала золотую медаль на Играх Содружества Независимых Государств. Об этом сообщают организаторы турнира.

Соревнования по женской вольной борьбе проходили с 3 по 6 октября. Асамаликова стала лучшей в весовой категории до 69 килограммов.

Кроме того, кыргызстанки Асема Төрөгелдиева (53 кг), Сезим Жолдошбекова (57 кг) и Акылай Чыныбаева (61 кг) завоевали бронзовые награды.

Женскую сборную Кыргызстана на Играх СНГ возглавлял тренер Нурсултан Аскарбеков.