Спортсмен из Кыргызстана Адиль Амангельдиев стал чемпионом мира по грэпплингу на турнире AIGA World Cup 2025, проходившем с 5 по 7 сентября в Ташкенте. Об этом он сообщил 24.kg.

Кыргызстанец завоевал золотую медаль в весовой категории до 73 килограммов среди спортсменов в возрасте 16–17 лет. Всего он провел четыре схватки. По его словам, в первых двух он одержал победу досрочно — болевыми приемами, а в полуфинале вышел вперед по решению судей. Уже в финале Адиль Амангельдиев встретился с соперником из России и выиграл со счетом 1:0.