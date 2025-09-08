10:03
Спортсмен из Кыргызстана Адиль Амангельдиев стал чемпионом мира по грэпплингу

Фото Адиля Амангельдиева

Спортсмен из Кыргызстана Адиль Амангельдиев стал чемпионом мира по грэпплингу на турнире AIGA World Cup 2025, проходившем с 5 по 7 сентября в Ташкенте. Об этом он сообщил 24.kg.

Кыргызстанец завоевал золотую медаль в весовой категории до 73 килограммов среди спортсменов в возрасте 16–17 лет. Всего он провел четыре схватки. По его словам, в первых двух он одержал победу досрочно — болевыми приемами, а в полуфинале вышел вперед по решению судей. Уже в финале Адиль Амангельдиев встретился с соперником из России и выиграл со счетом 1:0.

Справка 24.kg

Грэпплинг (grappling) — это современный вид единоборств, объединяющий приемы из бразильского джиу-джитсу, дзюдо, самбо и вольной борьбы. В нем запрещены удары, а основная цель — одержать победу за счет болевых или удушающих приемов, либо по очкам за технические действия.
