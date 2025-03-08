Айдана Оторбаева о женском футболе в Кыргызстане и своих воспоминаниях об играх

Айдана Оторбаева — известная футболистка, играет в национальной женской сборной Кыргызстана по футболу. В 20 лет девушка стала мастером спорта, в 23 открыла свою футбольную школу. В интервью 24.kg она поделилась воспоминаниями о турнирах и рассказала об уровне женского футбола в стране.

— Как вы начали играть?

— Все началось на самом деле гораздо-гораздо раньше, до того, как я записалась в секцию. В пять лет я уже играла во дворе с мальчишками и дома с мячиком все время. Это такая любовь, которая не просто появилась, а была во мне с рождения. Возможно, это генетически передалось от отца. У меня старшая сестра тоже играла в футбол. В восемь лет я сама записалась в секцию футбола в своей бишкекской школе. Так начался мой спортивный путь.

Фото Айданы Оторбаевой. Ранние годы футболистки

— Не могу назвать что-то конкретное. У меня врожденное чувство соперничества, и мне нравится состязаться. Кроме этого, это командный вид спорта, где сплоченность и единство остаются важными критериями.

— Какое у вас самое яркое воспоминание?

— Я помню свой первый чемпионат Кыргызской Республики по футболу, когда мы [сборная] завоевали золото и стали обладателями титула. Тогда я забила гол. Это одно из ярких событий моей жизни. Мне было 14-15 лет.

Если говорить о событиях последних лет, мне нравится воспоминание из Джалал-Абада, где 80 женщин 45-60 лет играли в футбол. Я устраивала для них мастер-класс. Вся эта атмосфера единства и искренности на поле, понимание, что эти женщины играют с любовью, без цели кому-то что-то доказать, была самой запоминающейся за пару лет.

Как-то мы с национальной женской сборной играли отборочные на чемпионате Азии. Когда ты слышишь гимн своей страны на матче международного уровня, стоишь с командой и держишь флаг, это многого стоит. Это вдохновляющий и будоражащий момент, когда ты понимаешь, что делаешь все не только для себя и команды, но и для всей республики.

— Я, как человек, который непосредственно отвечает за развитие женского футбола в Кыргызстане на посту вице-президента Ассоциации женского футбола, могу уверенно сказать: есть скачок в популяризации этого вида спорта в стране. Мы сейчас очень активно над этим работаем и даже запустили проект «Футбол для всех». В нем участвуют любительницы футбола старше 18 лет, есть даже старше 30 и 40 лет, которые увлеклись игрой. Кто-то когда-то играл, хотел, мечтал и пришел в проект. Благодаря ему образовалась команда, которая выступит на чемпионате Кыргызской Республики. Они уже полупрофессионалы.

Фото Айданы Оторбаевой. Вручение грамоты за заслуги в продвижении, поддержке и популяризации спорта КР

Инфраструктура, которая сейчас строится по всей республике, важна для развития женского футбола. С конца 2024 года мы обязали мужские команды открыть при клубах женские сборные. Это большой шаг к развитию женского футбола. Буквально через пять-семь лет это решение будет результативным, но для этого потребуется время.

— Какие у вас планы?

— У женской национальной сборной есть мечта — попасть на чемпионат Азии. Возможно, даже попасть в тройку, но это в перспективе на 10-15 лет. Сейчас я профессионально занимаюсь текболом. Это как настольный теннис, но только там играют ногами и другими частями тела, кроме рук. Я мечтаю завоевать золото на чемпионате по этому виду спорта. Я сейчас на пути к этой мечте. Скоро меня ждут международные турниры и чемпионаты, где я надеюсь попасть в пятерку, а в 2026-м побороться за золото.