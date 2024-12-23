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Спорт

Александр Усик выиграл бой у Тайсона Фьюри. Сколько заработали боксеры

Фото из интернета

Украинский боксер Александр Усик одержал победу в поединке с британцем Тайсоном Фьюри и защитил титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBC, WBA и WBO.

Бой проходил в Саудовской Аравии. По итогам 12 раундов судьи единогласно отдали победу Усику: 116-112.

Как пишет «Медуза», это был второй поединок Усика и Фьюри в 2024 году. В предыдущем бое в мае Усик также одержал победу. Фьюри тогда проиграл впервые в карьере.

Для Усика победа стала 23-й на профессиональном ринге. До сих пор он не проиграл ни одного поединка.

Бой стал рекордным по размеру суммарного гонорара боксеров. На двоих по его итогу они заработают $190 миллионов. За первую встречу на ринге Усик и Фьюри суммарно получили около $100 миллионов.
Ссылка: https://24.kg/sport/315012/
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