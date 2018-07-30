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Происшествия

В селе Степном водитель сбил пожилого мужчину. Он скончался

В селе Степном Чуйской области водитель автомобиля Audi сбил 84-летнего мужчину. Об этом ИА «24.kg» сообщили в УОБДД области.

Уточняется, что ДТП произошло на 10-м километре автодороги Бишкек — Торугарт.

«Мужчина ехал на своем ВАЗе по трассе, остановился из-за того, что закончился бензин. В этот момент его сбил 30-летний водитель Audi. Пострадавшего увезли на скорой помощи, но не смогли довезти   до больницы, он скончался. Водитель задержан, его машина водворена на штрафную стоянку», — сообщили в УОБДД.
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