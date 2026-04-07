В Бишкеке задержан подозреваемый в серии краж, сообщает пресс-служба столичного ГУВД.

2 марта 2026 года в УВД Свердловского района с письменным заявлением обратилась гражданка Д.К.

В своем заявлении она указала, что 1 марта 2026 года примерно в 18.00 в торговом центре «Дордой Плаза-2» неизвестные лица тайно похитили из ее сумки клатч коричневого цвета, в котором находились денежные средства в размере 17 тысяч сомов, после чего скрылись в неизвестном направлении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 205 Уголовного кодекса Кыргызской Республики (кража).

В ходе проведения следственных и оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками УУР ГУВД города Бишкека задержан подозреваемый С.О., 2001 года рождения, ранее неоднократно судимый за совершение аналогичных преступлений.

В настоящее время установлена его причастность к совершению серии краж. Расследование продолжается.