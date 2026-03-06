22:05
USD 87.45
EUR 101.46
RUB 1.11
Происшествия

В Бишкеке мотороллер сбил пешехода. Водитель был пьян

2 марта на улице Асаналиева в Бишкеке водитель мотороллера «Муравей» М.М.С., 1986 года рождения, совершил наезд на пешехода О.М., 1978 года рождения, и скрылся с места ДТП. Об этом сообщает пресс-служба УПСМ столицы.

По его данным, в ходе оперативно-разыскных мероприятий, водитель задержан сотрудниками отдела розыска УПСМ.

«При разбирательстве, в момент наезда водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. От полученных травм О.М. впал в кому. Водитель передан в следственную службу для дальнейшего разбирательства», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/364938/
просмотров: 119
Версия для печати
Популярные новости
Из&nbsp;Азербайджана в&nbsp;КР экстрадировали мошенника, укравшего 46&nbsp;миллионов сомов Из Азербайджана в КР экстрадировали мошенника, укравшего 46 миллионов сомов
МВД опровергло слухи о&nbsp;&laquo;преступных группах под видом коммунальщиков&raquo; МВД опровергло слухи о «преступных группах под видом коммунальщиков»
Продали авто для ОПГ и&nbsp;устроили разбой: ГКНБ задержал участников группировки Продали авто для ОПГ и устроили разбой: ГКНБ задержал участников группировки
На&nbsp;границе Кыргызстана с&nbsp;Китаем произошло землетрясение силой около 3,5 балла На границе Кыргызстана с Китаем произошло землетрясение силой около 3,5 балла
Бизнес
Причины возникновения временных протечек в&nbsp;Old Bishkek Причины возникновения временных протечек в Old Bishkek
Kia Sonet без первоначального взноса&nbsp;&mdash; всего от&nbsp;1&nbsp;тысячи 37&nbsp;сомов в&nbsp;день Kia Sonet без первоначального взноса — всего от 1 тысячи 37 сомов в день
$15 тысяч за&nbsp;право видеть: история девятилетнего мальчика и&nbsp;KFC $15 тысяч за право видеть: история девятилетнего мальчика и KFC
Кешбэк до&nbsp;20&nbsp;процентов с&nbsp;MPay Кешбэк до 20 процентов с MPay
6 марта, пятница
22:02
Марлен Маматалиев совершил первый рабочий визит в Талас на посту спикера ЖК Марлен Маматалиев совершил первый рабочий визит в Талас...
21:59
В Бишкеке мотороллер сбил пешехода. Водитель был пьян
21:47
Президент провел ооз ачар в центральной мечети Бишкека
21:46
В Бишкеке сгорела крыша здания Таможенной службы
21:45
В Бишкеке пройдет международный хип-хоп фестиваль Groove Republic: LDDLM Edition