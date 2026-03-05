09:26
USD 87.45
EUR 101.43
RUB 1.13
Происшествия

Четверо детей погибли при пожаре в жилом доме в Узгенском районе

Сегодня в Узгенском районе Ошской области произошел пожар, погибли четверо детей. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

По ее данным, возгорание произошло в жилом доме, расположенном в селе Мырза-Арык Кароолского айыльного аймака. В 02.00 к месту происшествия направили один расчет Узгенского районного отдела пожарно-спасательной службы. В 02.24 дополнительно прибыла еще одна бригада.

Пожар полностью ликвидировали в 03.50.

В результате возгорания погибли четверо детей 2018, 2020, 2021 и 2023 годов рождения.

Причины возникновения пожара устанавливаются. Проводятся следственные мероприятия. 
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/364610/
просмотров: 252
Версия для печати
Материалы по теме
На трассе Бишкек — Ош сгорел бензовоз. Водитель погиб
Пожар в НИИХСиТО Бишкека. Институт возвращается в основное здание
В Бишкеке к тушению пожара в магазине привлекли три расчета
В Баку подожгли ресторан с посетителями внутри и заперли выход
В Манасе ночью сгорел двухэтажный жилой дом: спасены два человека
В Кок-Мойноке ликвидирован ночной пожар: сгорели юрты и торговые киоски
Пожары в Австралии: в огне погибло более 40 тысяч голов скота
В Бишкеке произошел пожар в здании завода
Пожар у берега Иссык-Куля: в заповеднике вспыхнула сухая трава
Названа предварительная причина пожара в доме престарелых в Бишкеке
Популярные новости
МВД опровергло слухи о&nbsp;&laquo;преступных группах под видом коммунальщиков&raquo; МВД опровергло слухи о «преступных группах под видом коммунальщиков»
Из&nbsp;Азербайджана в&nbsp;КР экстрадировали мошенника, укравшего 46&nbsp;миллионов сомов Из Азербайджана в КР экстрадировали мошенника, укравшего 46 миллионов сомов
На&nbsp;границе Кыргызстана с&nbsp;Китаем произошло землетрясение силой около 3,5 балла На границе Кыргызстана с Китаем произошло землетрясение силой около 3,5 балла
Продали авто для ОПГ и&nbsp;устроили разбой: ГКНБ задержал участников группировки Продали авто для ОПГ и устроили разбой: ГКНБ задержал участников группировки
Бизнес
8&nbsp;Марта ближе, цены&nbsp;&mdash; ниже! Скидка 26&nbsp;процентов на&nbsp;аксессуары в&nbsp;O!Store 8 Марта ближе, цены — ниже! Скидка 26 процентов на аксессуары в O!Store
MegaPay получила статус Visa Payment Facilitator MegaPay получила статус Visa Payment Facilitator
Получайте переводы Astrasend в&nbsp;мобильном приложении АБанк от&nbsp;&laquo;Айыл Банка&raquo; Получайте переводы Astrasend в мобильном приложении АБанк от «Айыл Банка»
Покупайте подарки к&nbsp;Международному женскому дню&nbsp;&mdash; 8&nbsp;Марта со&nbsp;скидками от&nbsp;KICB Покупайте подарки к Международному женскому дню — 8 Марта со скидками от KICB
5 марта, четверг
09:23
Сом укрепился ко всем основным валютам, кроме доллара. Курс на 5 марта Сом укрепился ко всем основным валютам, кроме доллара....
09:21
В 2026 году в Бишкеке построят 25 новых школ и 7 учебных корпусов
09:13
Четверо детей погибли при пожаре в жилом доме в Узгенском районе
09:05
В Бишкеке демонтируют незаконно установленные шлагбаумы
08:42
В двух компаниях Нацбанк завершил специальный режим регуляции
4 марта, среда
23:40
Oppo впервые выпустит флагманский смартфон Find X9 Ultra за пределами Китая