Четверо детей погибли при пожаре в жилом доме в Узгенском районе

Сегодня в Узгенском районе Ошской области произошел пожар, погибли четверо детей. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

По ее данным, возгорание произошло в жилом доме, расположенном в селе Мырза-Арык Кароолского айыльного аймака. В 02.00 к месту происшествия направили один расчет Узгенского районного отдела пожарно-спасательной службы. В 02.24 дополнительно прибыла еще одна бригада.

Пожар полностью ликвидировали в 03.50.

В результате возгорания погибли четверо детей 2018, 2020, 2021 и 2023 годов рождения.

Причины возникновения пожара устанавливаются. Проводятся следственные мероприятия.