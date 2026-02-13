Государству возвращен участок в 2 тысячи 780 квадратных метров в городе Ош

На основании искового заявления территориального управления по Ошу и одноименной области службы по земельному и водному надзору при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности государству возвращен земельный участок площадью 2 тысячи 780 квадратных метров. Об этом сообщает ведомство.

По его данным, ранее на территории южной столицы на основании решения Административного суда Ошской области земельный участок передан частным лицам.

В целях его возврата государству служба обратилась в Верховный суд.

Решением ВС КР земельный участок возвращен государству.