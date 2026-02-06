В Ноокене задержаны члены женской ячейки РЭО «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»

На территории Ноокенского района Джалал-Абадской области задержаны члены женской ячейки РЭО «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», сообщает ГКНБ.

По его данным, в ходе проводимых контртеррористических мероприятий на территории Ноокенского района Джалал-Абадской области были выявлены активные члены женского крыла РЭО «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», которые под видом практического обучения шитья и кройки приглашали молодых девушек на работу, в процессе которого постепенно, в ненавязчивой форме прививали идеологию запрещенной экстремистской организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».

Лидеры групп активно участвовали в закрытых Telegram-каналах, занимались распространением запрещенной литературы, обсуждали установление халифата на территории Кыргызской Республики.

В ходе обыска по местам жительства установленных лиц обнаружено большое количество запрещенной литературы РЭО «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», электронные носители, компьютеры, флеш-карты, мобильные телефоны.

29 января 2026 года в результате следственно-оперативных мероприятий задержаны и водворены в СИЗО ГКНБ КР пять членов женского крыла экстремистской организации. В настоящее время следствие продолжается.

ГКНБ Кыргызской Республики предупреждает, что создание, участие граждан в деятельности религиозно-экстремистских организациях, а также распространение экстремистских материалов влечет за собой уголовную ответственность.