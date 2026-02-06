10:01
USD 87.45
EUR 103.20
RUB 1.14
Происшествия

В Ноокене задержаны члены женской ячейки РЭО «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»

На территории Ноокенского района Джалал-Абадской области задержаны члены женской ячейки РЭО «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», сообщает ГКНБ.

По его данным, в ходе проводимых контртеррористических мероприятий на территории Ноокенского района Джалал-Абадской области были выявлены активные члены женского крыла РЭО «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», которые под видом практического обучения шитья и кройки приглашали молодых девушек на работу, в процессе которого постепенно, в ненавязчивой форме прививали идеологию запрещенной экстремистской организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».

Лидеры групп активно участвовали в закрытых Telegram-каналах, занимались распространением запрещенной литературы, обсуждали установление халифата на территории Кыргызской Республики.

В ходе обыска по местам жительства установленных лиц обнаружено большое количество запрещенной литературы РЭО «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», электронные носители, компьютеры, флеш-карты, мобильные телефоны.

29 января 2026 года в результате следственно-оперативных мероприятий задержаны и водворены в СИЗО ГКНБ КР пять членов женского крыла экстремистской организации. В настоящее время следствие продолжается.

ГКНБ Кыргызской Республики предупреждает, что создание, участие граждан в деятельности религиозно-экстремистских организациях, а также распространение экстремистских материалов влечет за собой уголовную ответственность.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/360843/
просмотров: 266
Версия для печати
Популярные новости
Сестра Нурсултана Назарбаева вошла в&nbsp;антирейтинг крупнейших налоговых должников Сестра Нурсултана Назарбаева вошла в антирейтинг крупнейших налоговых должников
Казахстан депортировал в&nbsp;Россию гражданина Украины по&nbsp;обвинению в&nbsp;госизмене Казахстан депортировал в Россию гражданина Украины по обвинению в госизмене
ГКНБ задержал сотрудника колонии и&nbsp;милиционера ГКНБ задержал сотрудника колонии и милиционера
Вирус Нипах у&nbsp;границ&nbsp;КР: пассажиров из&nbsp;Индии проверяют в&nbsp;усиленном режиме Вирус Нипах у границ КР: пассажиров из Индии проверяют в усиленном режиме
Бизнес
Технологии на&nbsp;службе государства: тариф &laquo;О!Мамлекеттик&raquo; для госслужащих Технологии на службе государства: тариф «О!Мамлекеттик» для госслужащих
MegaKassa от&nbsp;MEGA: полноценная касса в&nbsp;смартфоне предпринимателя MegaKassa от MEGA: полноценная касса в смартфоне предпринимателя
Мгновенный выпуск карт Visa Gold через картоматы MBANK по&nbsp;всему Кыргызстану Мгновенный выпуск карт Visa Gold через картоматы MBANK по всему Кыргызстану
ЧПК &laquo;Джунда&raquo; провела день открытых дверей для жителей Кара-Балты ЧПК «Джунда» провела день открытых дверей для жителей Кара-Балты
6 февраля, пятница
09:58
Семь обменных бюро в городе Ош и области лишились лицензий за нарушения Семь обменных бюро в городе Ош и области лишились лицен...
09:53
Не успели уложить — уже поплыл: новый асфальт в Бишкеке тает быстрее снега
09:51
Переговоры США, России и Украины в Абу-Даби участники оценили как продуктивные
09:40
Льготную карту «Тулпар» будут изымать, если ее передают для чужого использования
09:36
В Сузакском районе пресечена схема по незаконной реализации земельных участков