Происшествия

В Бишкеке задержана «ясновидящая»: украла через Instagram 523 тысячи сомов

Сотрудники УВД Октябрьского района Бишкека задержали подозреваемую в крупном кибермошенничестве. Об этом сообщили в районном управлении милиции.

14 января в УВД обратилась гражданка М.Н.. Она рассказала, что неизвестные лица, действуя через страницу bella_gadane.kg в Instagram, вошли к ней в доверие и, пообещав «открыть путь», убедили перечислить им 523 тысячи 366 сомов через мобильное приложение. После получения денег злоумышленники заблокировали потерпевшую и перестали выходить на связь.

ГУВД
Фото ГУВД

Следственной службой возбуждено уголовное дело по статье 209 «Мошенничество» УК КР.

В ходе оперативных мероприятий милиция установила и задержала подозреваемую — гражданку Б.Е., 1993 года рождения. Ее доставили в следственный отдел и водворили в ИВС ГУВД Бишкека.

При задержании у женщины изъяли доказательства: мобильные телефоны, банковские карты, рекламные материалы, несколько книг, включая Коран, старинную книгу с символом, похожим на кельтский узел, колоду карт Таро, а также купюры, внешне схожие со стодолларовыми банкнотами. Все предметы приобщены к материалам дела.

Милиция обращается к гражданам: если вы пострадали от действий злоумышленников или владеете важной информацией, просьба сообщить по номерам: 0 700210024, 0551900059 или 102.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/358956/
