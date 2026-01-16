В Бишкеке милиция проводит проверку по факту пожара в общежитии

Милиция начала доследственную проверку по пожару, произошедшему утром в общежитии на улице Хивинской в Свердловском районе Бишкека. Об этом сообщили в пресс-службе районного УВД.

По данным ведомства, сигнал о возгорании поступил на линию 102 в 9.20. Факт зарегистрирован, на место прибыли сотрудники следственно-оперативной группы. При осмотре помещения обнаружили тело молодого человека — гражданина иностранного государства Я.А., 2004 года рождения.

Назначены необходимые экспертизы. После получения их результатов будет принято процессуальное решение согласно законодательству Кыргызстана.