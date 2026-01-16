14:44
USD 87.45
EUR 101.71
RUB 1.12
Происшествия

В Бишкеке милиция проводит проверку по факту пожара в общежитии

Милиция начала доследственную проверку по пожару, произошедшему утром в общежитии на улице Хивинской в Свердловском районе Бишкека. Об этом сообщили в пресс-службе районного УВД.

Читайте по теме
В пожаре в бишкекском общежитии погиб иностранец, эвакуировали 38 человек

По данным ведомства, сигнал о возгорании поступил на линию 102 в 9.20. Факт зарегистрирован, на место прибыли сотрудники следственно-оперативной группы. При осмотре помещения обнаружили тело молодого человека — гражданина иностранного государства Я.А., 2004 года рождения.

Назначены необходимые экспертизы. После получения их результатов будет принято процессуальное решение согласно законодательству Кыргызстана.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/358147/
просмотров: 288
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке задержали подозреваемого в краже из автомобиля на парковке
В пожаре в бишкекском общежитии погиб иностранец, эвакуировали 38 человек
Убийство в новостройке: подозреваемого задержали при попытке скрыться
В Нарыне произошел пожар на рынке «Чолук ата»
Пожар в доме престарелых. В больнице остается трое пострадавших
Пожар в доме престарелых. Госпитализирован сотрудник МЧС
Пожар в доме престарелых. Доноров призывают сдать кровь пострадавшим
Пожар в Доме престарелых. О состоянии госпитализированных рассказали медики
Пожар в Доме престарелых. Ситуацию прокомментировали в мэрии Бишкека
При пожаре в Доме престарелых в Бишкеке погибли два человека
Популярные новости
МЧС объявило штормовое предупреждение в&nbsp;Бишкеке и&nbsp;Чуйской долине. Будет ветер МЧС объявило штормовое предупреждение в Бишкеке и Чуйской долине. Будет ветер
ГКНБ: Экс-глава ГНС признал вину, государству вернули 4,3 миллиарда сомов ГКНБ: Экс-глава ГНС признал вину, государству вернули 4,3 миллиарда сомов
Морозы до&nbsp;&minus;28&nbsp;градусов и&nbsp;гололед: Кыргызстан ждут сложные погодные условия Морозы до −28 градусов и гололед: Кыргызстан ждут сложные погодные условия
Штраф и&nbsp;лишение классных чинов. Экс-главе ГНС и&nbsp;его заместителю вынесли приговор Штраф и лишение классных чинов. Экс-главе ГНС и его заместителю вынесли приговор
Бизнес
Связь без лишних переплат: MEGA предлагает настраиваемый тариф MIX Связь без лишних переплат: MEGA предлагает настраиваемый тариф MIX
Продлеваем праздник: в&nbsp;O!Store снова дарят подарки за&nbsp;покупку Honor Продлеваем праздник: в O!Store снова дарят подарки за покупку Honor
Порекомендовали &laquo;Компаньон Бизнес&raquo;&nbsp;&mdash; получили бонус Порекомендовали «Компаньон Бизнес» — получили бонус
Трехлетний льготный период в&nbsp;Royal Central Park Трехлетний льготный период в Royal Central Park
16 января, пятница
14:40
В Кыргызстане построят логистический центр для Wildberries В Кыргызстане построят логистический центр для Wildberr...
14:26
ЮНЕСКО готово патронировать Игры кочевников и Иссык-Кульский форум Айтматова
14:16
Работники «Тазалыка» почтили память погибших сотрудников
14:14
Опасные «лекарства» продавали из квартиры: в Бишкеке задержана подозреваемая
14:10
Кто лишится званий? На обсуждение вынесли новый проект закона