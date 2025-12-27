17:48
Происшествия

Сотрудник Елисейского дворца крал столовый фарфор и продавал в интернете

Парижская прокуратура заявила об аресте сотрудника Елисейского дворца, которого обвиняют в хищении столового серебра и фарфора. Общая стоимость похищенного оценивается в 40 тысяч евро. Также задержаны двое предполагаемых сообщников, сообщает The Guardian.

The Guardian
Фото The Guardian

По версии следствия, мужчина, ответственный за хранение коллекций, продолжительное время выносил предметы, в основном фарфор Севрской мануфактуры, являющийся национальным наследием. Похищенное троица пыталась сбыть через онлайн-платформы.

Инцидент раскрыли эксперты мануфактуры, заметившие уникальные изделия в Сети. При обысках у задержанных нашли и вернули во дворец около 100 предметов, включая севрский фарфор, хрусталь Baccarat и работы Лалика.

Обвиняемым грозит до 10 лет тюрьмы. Суд назначен на 26 февраля 2026 года.
