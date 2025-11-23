17:41
Происшествия

Массовые беспорядки после парламентских выборов: задержан Урмат Барыктабасов

В рамках расследования по факту подготовки массовых беспорядков после досрочных парламентских выборов, которые якобы готовила группа политиков, задержан бизнесмен Урмат Барыктабасов. Об этом свидетельствует его фото, размещенное в официальном аккаунте МВД в соцсетях.

пресс-службы МВД
Фото пресс-службы МВД. В этом задержанном гражданине многие узнали Урмата Барыктабасова

Ранее правоохранительное ведомство сообщило, что пресечена деятельность деструктивной группы, готовившей массовые беспорядки после выборов в Жогорку Кенеш. По версии следствия, в состав группы входили политические деятели, экс-депутаты, бывшие госслужащие и сотрудники силовых структур, привлекавшие сторонников, включая ОПГ и спортивные сообщества, для провокаций и силовых столкновений.

«Задержанные планировали серию митингов по стране после подведения итогов выборов, начиная с юга, далее в Бишкеке и областях, создавая видимость массового недовольства. В их планах были антиконституционные призывы, а также возможный захват административных зданий, телеканалов, объектов силовых структур, оружия и учреждений пенитенциарной системы», — говорится в сообщении.

В пресс-релизе указаны только инициалы задержанных или вызванных на допрос. Однако по фото многих можно узнать в том числе и Урмата Барыктабасова. В соцсетях пишут, что он давно сменил эту фамилию на другую и теперь он Урмат Аскаров.

Напомним, статьи «Попытка насильственного захвата власти» и «Публичные призывы к свержению конституционного строя» появились в Уголовном кодексе Кыргызстана в 1997 году.

Впервые обвинение по тяжким статьям предъявили тогда лидеру политической партии «Мекен Туу» Урмату Барыктабасову.

5 августа 2010 года он возглавил протестный марш на Бишкек. В ходе акции произошли столкновения демонстрантов с милицией. Вечером того же дня Барыктабасова и еще четверых участников шествия, у которых изъяли оружие, задержали. В 2011-м Урмата Барыктабасова приговорили к четырем годам лишения свободы за «организацию и соучастие в хранении, перевозке, ношении оружия». По обвинению в попытке насильственного захвата власти его оправдали.

Барыктабасов предпринимал попытку захватить «Белый дом» и ранее — в 2005 году. 17 июня 2005-го группа его сторонников прорвала милицейское оцепление, и люди вошли в здание. Но Урмату Барыктабасову тогда удалось скрыться от органов правосудия. Он улетел в ОАЭ. Ему заочно предъявили обвинение в организации массовых беспорядков. Обвинение в попытке свергнуть власть не инкриминировали.
