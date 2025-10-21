В ГУВД Бишкека обещают объективно расследовать ДТП с гибелью подростка

Уголовное дело о гибели подростка в ДТП в центре города будет рассмотрено в строгом соответствии с требованиями законодательства и принципами уголовного судопроизводства. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Бишкека.

В СМИ опубликовано видеоинтервью матери погибшего мальчика А.Т., 2012 года рождения, в котором она выразила опасения, что уголовное дело может быть замято.

На данный момент подозреваемый задержан и по решению суда водворен в ВТК № 14 села Вознесеновка на месяц в качестве меры пресечения. В ГУВД отметили, что по факту возбуждено уголовное дело, которое будет расследовано объективно, полно и беспристрастно, в строгом соответствии с требованиями законодательства и принципами уголовного судопроизводства.

В ведомстве официально заявили, что никаких попыток скрыть или замять факт быть не может — расследование находится на особом контроле руководства, и все процессуальные действия будут проведены в рамках закона.