16:50
USD 87.45
EUR 102.01
RUB 1.08
Происшествия

В ГУВД Бишкека обещают объективно расследовать ДТП с гибелью подростка

Уголовное дело о гибели подростка в ДТП в центре города будет рассмотрено в строгом соответствии с требованиями законодательства и принципами уголовного судопроизводства. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Бишкека.

В СМИ опубликовано видеоинтервью матери погибшего мальчика А.Т., 2012 года рождения, в котором она выразила опасения, что уголовное дело может быть замято.

На данный момент подозреваемый задержан и по решению суда водворен в ВТК № 14 села Вознесеновка на месяц в качестве меры пресечения. В ГУВД отметили, что по факту возбуждено уголовное дело, которое будет расследовано объективно, полно и беспристрастно, в строгом соответствии с требованиями законодательства и принципами уголовного судопроизводства.

В ведомстве официально заявили, что никаких попыток скрыть или замять факт быть не может — расследование находится на особом контроле руководства, и все процессуальные действия будут проведены в рамках закона.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/347925/
просмотров: 403
Версия для печати
Материалы по теме
Гибель 13-летнего подростка. Мама мальчика обратилась к властям страны
Смертельное ДТП в Бишкеке. Медики рассказали о состоянии остальных пострадавших
За неделю в Кыргызстане зафиксировано более 24 тысяч фактов нарушения ПДД
В Бишкеке 17-летнего водителя, устроившего смертельное ДТП, арестовали на месяц
В Бишкеке задержан 17-летний водитель без прав, по вине которого погиб подросток
На улице 7 Апреля в Бишкеке перевернулся грузовик
Смертельное ДТП на Иссык-Куле: дети стали свидетелями гибели матери
На улице Байтика Баатыра дерево придавило машину
Под Кантом поезд сбил легковушку: кто виноват, рассказали в «Кыргыз темир жолу»
Поезд столкнулся с легковушкой в Новопокровке — три человека тяжело ранены
Популярные новости
ГКНБ задержал автора угроз о&nbsp;терактах в&nbsp;Бишкеке: ею&nbsp;оказалась гражданка&nbsp;КР ГКНБ задержал автора угроз о терактах в Бишкеке: ею оказалась гражданка КР
Активного члена ОПГ Камчи Кольбаева задержали в&nbsp;Кыргызстане Активного члена ОПГ Камчи Кольбаева задержали в Кыргызстане
&laquo;Сотрудники ГКНБ&raquo; в&nbsp;WhatsApp: в&nbsp;Бишкеке раскрыли крупное интернет-мошенничество «Сотрудники ГКНБ» в WhatsApp: в Бишкеке раскрыли крупное интернет-мошенничество
В&nbsp;Бишкеке эвакуировали посетителей ТЦ&nbsp;&laquo;Ала-Арча&raquo; В Бишкеке эвакуировали посетителей ТЦ «Ала-Арча»
Бизнес
MEGA предупреждает: Осторожно, телефонные мошенники снова активизировались! MEGA предупреждает: Осторожно, телефонные мошенники снова активизировались!
MBANK снизил ставки по&nbsp;онлайн-кредитам для&nbsp;ИП до&nbsp;18&nbsp;процентов MBANK снизил ставки по онлайн-кредитам для ИП до 18 процентов
Стабильная связь и&nbsp;быстрый интернет для осеннего вдохновения Стабильная связь и быстрый интернет для осеннего вдохновения
КНУ и&nbsp;КРСУ подписали соглашения с&nbsp;фондом Central Asia Capital КНУ и КРСУ подписали соглашения с фондом Central Asia Capital
21 октября, вторник
16:47
Родители детей с инвалидностью жалуются на затянутость прохождения МСЭК Родители детей с инвалидностью жалуются на затянутость...
16:35
Школьники Чуйской области посетили парк семейного отдыха «Евразия»
16:33
В Чуйской области ликвидировали нарколабораторию, изъят 31 килограмм наркотиков
16:08
Кабмин уточнил критерии проверок при обращении пестицидов и агрохимикатов
16:07
MEGA предупреждает: Осторожно, телефонные мошенники снова активизировались!