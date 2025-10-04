В Суздале осужден кыргызстанец, допустивший смертельное ДТП

В Суздале вынесен обвинительный приговор по резонансному делу о смертельном ДТП. 40-летний кыргызстанец признан виновным в нарушении ПДД, которое привело к гибели человека и тяжким травмам нескольких людей. Об этом сообщает прокуратура Владимирской области России.

Авария произошла 8 декабря прошлого года на трассе Р-132 «Золотое кольцо». По данным суда, мужчина, управляя автомобилем, в снегопад выбрал несоответствующую скорость. После обгона его машину выбросило на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с другой иномаркой.

Последствия аварии оказались трагическими: на месте скончалась одна из пассажирок. Пятилетняя дочь и жена гражданина КР получили травмы. Водитель и пассажир второго автомобиля также серьезно пострадали — медики зафиксировали у них тяжкий вред здоровью.

Подсудимый полностью признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы в колонии-поселении. Кроме того, он лишен водительских прав на 2 года. В пользу пострадавших в «Ниссане» с виновника взыскано 650 тысяч рублей.