В Бишкеке машина сбила скутериста. За рулем авто был 16-летний парень

В Бишкеке автомобиль сбил водителя скутера и скрылся с места ДТП. Об этом сообщает пресс-служба УПСМ.

По ее данным, инцидент произошел 19 сентября.

«В соцсетях распространили видео, на котором автомобиль Hyundai Sonata совершает наезд на водителя скутера на пересечении улиц Фрунзе и Веселой. Факт зарегистрирован в АИС ЖУИ УПСМ по ГУВД Бишкека. Начато досудебное производство. Сотрудниками УПСМ проведен комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление личности водителя. 2 октября 2025 года его задержали. Им оказался А.У., 2009 года рождения. В отношении него были составлены все соответствующие протоколы о правонарушении в установленном законом порядке», — говорится в сообщении.

УПСМ напоминает о необходимости строгого соблюдения Правил дорожного движения всеми участниками движения и предупреждает об ответственности за их нарушение.