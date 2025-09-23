Задержан лидер одной из ячеек «Хизб ут-Тахрира»

ГКНБ 16 сентября задержал лидера одной из ячеек запрещенной организации гражданина Кыргызстана М.К.Н., 1986 года рождения, который распространял экстремистскую идеологию и занимался вербовкой новых сторонников.

Установлено, что М.К.Н. ранее привлекался к уголовной ответственности за экстремистскую деятельность.

В ходе обыска по месту его жительства изъята религиозная литература экстремистского толка, по которой проводится соответствующая экспертиза.

Фото ГКНБ. Подозреваемый

Задержанный водворен в СИЗО ГКНБ. Ведутся оперативно-следственные мероприятия по установлению других членов ячейки.

ГКНБ предупреждает, что создание, участие граждан в деятельности религиозно-экстремистских организаций влекут за собой уголовную ответственность, предусмотренную статьями 330, 331 и 332 УК КР.