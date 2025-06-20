В Бишкеке произошло ДТП. Есть пострадавший

В Бишкеке на пересечении улиц Суванбердиева и Юнусалиева произошло ДТП. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.

По их данным, столкнулись Honda Fit и белая машина (модель не уточняется. — Прим. 24.kg).

«Белая машина на большой скорости ехала в верх по улице Юнусалиева. Honda Fit разворачивалась и ехала в сторону улицы Горького. На перекрестке они столкнулись. Водитель Honda Fit пострадал, из раны на голове течет кровь. Белая машина перевернулась и столкнулась с припаркованным на обочине авто», — говорится в сообщении.