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Происшествия

В Бишкеке произошло ДТП. Есть пострадавший

В Бишкеке на пересечении улиц Суванбердиева и Юнусалиева произошло ДТП. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.

По их данным, столкнулись Honda Fit и белая машина (модель не уточняется. — Прим. 24.kg).

«Белая машина на большой скорости ехала в верх по улице Юнусалиева. Honda Fit разворачивалась и ехала в сторону улицы Горького. На перекрестке они столкнулись. Водитель Honda Fit пострадал, из раны на голове течет кровь. Белая машина перевернулась и столкнулась с припаркованным на обочине авто», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/333596/
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