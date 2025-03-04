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Происшествия

В Бишкеке пострадавшую от наезда автобуса школьницу прооперировали

В Бишкеке школьницу, пострадавшую от наезда пассажирского автобуса № 52, прооперировали. Об этом 24.kg сообщили в пресс-центре Минздрава.

По данным ведомства, 12-летняя девочка с обширной раной правой ноги и переломом тазовой кости была госпитализирована в детскую клиническую больницу скорой медицинской помощи.

Послеоперационное состояние стабильное, переведена в отделение травматологии.

Напомним, ДТП произошло 3 марта в столичном микрорайоне № 12. По словам очевидца, водитель автобуса сбил девочку, когда она переходила дорогу по зебре.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/321644/
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