В Бишкеке пострадавшую от наезда автобуса школьницу прооперировали

В Бишкеке школьницу, пострадавшую от наезда пассажирского автобуса № 52, прооперировали. Об этом 24.kg сообщили в пресс-центре Минздрава.

По данным ведомства, 12-летняя девочка с обширной раной правой ноги и переломом тазовой кости была госпитализирована в детскую клиническую больницу скорой медицинской помощи.

Послеоперационное состояние стабильное, переведена в отделение травматологии.

Напомним, ДТП произошло 3 марта в столичном микрорайоне № 12. По словам очевидца, водитель автобуса сбил девочку, когда она переходила дорогу по зебре.