В Чуйской области сошел сель. Река Бурана вышла из берегов

В Чуйской области сошел сель. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

По данным ведомства, из-за сильных дождей поднялся уровень воды в реке Буране, вследствие чего возникла угроза затопления.

Кроме того, вчера поступила информация, что затопило поля в айыльном аймаке С.Ибраимов, а в селе Кичи-Кемин подтопленными оказались придворовые участки.

В Орловке была угроза затопления жилых домов. На место направлена оперативная группа. Задействована техника айыл окмоту и районных администраций Чуйской области.

В МЧС отметили, что в настоящее время проводятся работы в местах, где есть риск схода селей.