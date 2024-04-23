Более 40 селей сошло в КР за четыре дня. В трех областях введен режим ЧС

С 20 апреля в Ошской, Баткенской, Джалал-Абадской и Таласской областях сошло 46 селей. Об этом на брифинге сообщил замглавы МЧС Урматбек Шамырканов.

По его словам, на сегодня режим ЧС введен в Ошской, Джалал-Абадской (Ноокенский район) и Таласской областях.

Урматбек Шамырканов рассказал, какой ущерб был нанесен селевыми потоками. В Ошской области подтоплен 171 придворовой участок. «Там нет случаев, чтобы селевой поток зашел в дома, в 28 домах и школе — в погреб», — сказал он.

В Джалал-Абадской области подтоплены 102 придворовых участка домов, школы. В Таласской области подтоплены 202 придворовых участка, одна школа.