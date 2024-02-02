Авария на ТЭЦ. Систему обещают восстановить за два-три дня

«Мы в максимально короткие сроки восстановим систему теплоснабжения столицы в части ТЭЦ и Бишкектеплосети», — заявил сегодня на пресс-конференции заместитель министра энергетики Насипбек Керимов.

По его словам, ориентировочно на восстановительные работы понадобится два-три дня. На сегодня система Бишкектеплосети работает в режиме рециркуляции. Это нужно, чтобы система не замерзла. Это продлится до того момента, пока все не восстановят.

«В части электроснабжения вопросов нет. Энергетики будут бесперебойно подавать электроэнергию абонентам», — сказал Насипбек Керимов.

Сегодня ночью на бишкекской теплоцентрали произошла авария. По предварительным данным, взорвался один из котлов. Что стало причиной взрыва, пока не известно. Пострадали пять человек, они госпитализированы. Школы и детсады столицы переведены на онлайн-обучение. Президент держит ситуацию под личным контролем.