В Бишкеке из Национального госпиталя сбежал пациент

В социальной сети Instagram разместили фотографию пациента Национального госпиталя.

По информации группы molodye_mamochki_kg, мужчина находился в бессознательном состоянии. Его личность не была установлена.

В Национальном госпитале 24.kg подтвердили информацию о пациенте. Однако в медучреждении сообщили, что 31-летний мужчина пришел в сознание и сбежал от медиков.

«Вчера мужчина поступил по линии скорой помощи, он был без сознания. Пациента госпитализировали в реанимацию отделения неврологии. Сегодня он пришел в себя, личность его установлена. Когда мужчину хотели перевести в другое отделение, сбежал, сказав, что с ним все в порядке. Пациент находился в полном сознании. О произошедшем был уведомлен следователь милиции», — сказали редакции.