Пожилой бишкекчанин долго не выходил на связь. Его нашли мертвым

Спасатели МЧС обнаружили в одной из квартир 8-го микрорайона Бишкека тело мужчины. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

«Поступила информация о том, что пожилой житель квартиры в многоэтажном доме в Октябрьском районе не открывает дверь и не выходит на связь. Для вскрытия двери были привлечены четыре сотрудника службы спасения столицы. Когда они вскрыли дверь, в квартире было обнаружено тело 71-летнего мужчины», — говорится в сообщении.

Фото пресс-службы МЧС. Спасатели вскрывают запертую дверь

Тело умершего передано сотрудникам МВД. По факту произошедшего начата проверка.