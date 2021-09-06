14:30
USD 84.75
EUR 100.64
RUB 1.16
Происшествия

Пожилой бишкекчанин долго не выходил на связь. Его нашли мертвым

Спасатели МЧС обнаружили в одной из квартир 8-го микрорайона Бишкека тело мужчины. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

«Поступила информация о том, что пожилой житель квартиры в многоэтажном доме в Октябрьском районе не открывает дверь и не выходит на связь. Для вскрытия двери были привлечены четыре сотрудника службы спасения столицы. Когда они вскрыли дверь, в квартире было обнаружено тело 71-летнего мужчины», — говорится в сообщении.

пресс-службы МЧС
Фото пресс-службы МЧС. Спасатели вскрывают запертую дверь

Тело умершего передано сотрудникам МВД. По факту произошедшего начата проверка.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/206118/
просмотров: 446
Версия для печати
Материалы по теме
Тело утонувшей 61-летней женщины в реке Чычкан нашли спустя месяц
В селе Степном жестоко убили женщину. Милиция ищет подозреваемого
В Кадамджайском районе в аварии погибли три человека
В Джалал-Абаде в заброшенном здании найден труп женщины. Милиция просит опознать
В пансионате «Золотые пески» утонул 36-летний мужчина
В водозаборе Узгенского канала обнаружено тело неизвестного мужчины
В Бишкеке два мальчика пострадали от самодельной взрывчатки
В аварии на трассе Бишкек — Ош сгорел грузовик
В Тюпском районе селевые потоки затопили дворы нескольких домов
В Аламединском отстойнике нашли тело неизвестной женщины
Популярные новости
Депутат Рыскелди Момбеков ударил таксиста. Водитель обратился в&nbsp;милицию Депутат Рыскелди Момбеков ударил таксиста. Водитель обратился в милицию
Исчезновение Владимира Волошина. Тело мужчины нашли в&nbsp;захоронении неопознанных Исчезновение Владимира Волошина. Тело мужчины нашли в захоронении неопознанных
В&nbsp;кафе-баре Cherdak произошла драка. Официанту разбили голову кастетом В кафе-баре Cherdak произошла драка. Официанту разбили голову кастетом
В&nbsp;Бишкеке мужчина убил супругу и&nbsp;вместе с&nbsp;отцом пытался скрыть преступление В Бишкеке мужчина убил супругу и вместе с отцом пытался скрыть преступление
Бизнес
Центральноазиатский форум по&nbsp;управлению интернетом пройдет в&nbsp;Бишкеке Центральноазиатский форум по управлению интернетом пройдет в Бишкеке
Иммунотерапия при борьбе с&nbsp;раком желудка Иммунотерапия при борьбе с раком желудка
Граждане РФ&nbsp;могут проголосовать на&nbsp;территории Кыргызстана. Список участков Граждане РФ могут проголосовать на территории Кыргызстана. Список участков
Билет на&nbsp;матч турнира &laquo;Кубок трех наций&raquo; в&nbsp;два клика Билет на матч турнира «Кубок трех наций» в два клика
6 сентября, понедельник
14:30
Певица Анжелика пригласила Мерьем Узерли сыграть в кыргызском сериале Певица Анжелика пригласила Мерьем Узерли сыграть в кырг...
14:13
Пожилой бишкекчанин долго не выходил на связь. Его нашли мертвым
14:00
Скоро в школу. За какие учебники родителям придется заплатить
13:49
В Бишкеке тестируют новые технологии для нанесения разметки
13:46
Кыргызский Сюмбюль-ага подарил Мерьем Узерли сумку