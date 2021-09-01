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Происшествия

На границе с Россией не пропустили 177 килограммов ягод из Кыргызстана

В Новосибирскую область из Кыргызстана не пропустили 177 килограммов клубники и ежевики. Об этом сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.

По его данным, при проведении карантинного фитосанитарного контроля выявили, что продукцию высокого фитосанитарного риска перевозили с нарушениями требований законодательства.

Ввоз партии в Россию запретили. Груз возвращен в Кыргызстан.

Отмечается, что также на три партии узбекистанского свежего винограда (54 тонны) отсутствовали копии фитосанитарных сертификатов.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/205696/
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