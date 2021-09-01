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Из Кыргызстана в Россию незаконно везли козий пух. Шесть тонн груза задержали

В Алтайский край из Кыргызстана и Казахстана пытались незаконно ввезти 26 тонн продукции. Об этом сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.

По его данным, шесть тонн козьего пуха везли из Кыргызстана в сопровождении ветеринарного сертификата Таможенного союза без указания маркировки и лабораторных исследований. Задержана также казахстанская мороженая рыба с недостоверными сведениями ветеринарных сертификатов.

Грузы не допущены к ввозу в Алтайскай край и возвращены по месту отправки. В отношении нарушителей возбуждены дела об административных правонарушениях.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/205649/
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