Из Кыргызстана в Россию незаконно везли козий пух. Шесть тонн груза задержали

В Алтайский край из Кыргызстана и Казахстана пытались незаконно ввезти 26 тонн продукции. Об этом сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.

По его данным, шесть тонн козьего пуха везли из Кыргызстана в сопровождении ветеринарного сертификата Таможенного союза без указания маркировки и лабораторных исследований. Задержана также казахстанская мороженая рыба с недостоверными сведениями ветеринарных сертификатов.

Грузы не допущены к ввозу в Алтайскай край и возвращены по месту отправки. В отношении нарушителей возбуждены дела об административных правонарушениях.