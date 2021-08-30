Кыргызстанец скончался во время авиарейса Тамчи— Москва

Кыргызстанец скончался во время рейса Тамчи — Москва. Об этом сообщили российские СМИ.

По их данным, одному из пассажиров самолета, выполнявшего указанный рейс, стало плохо. Лайнер совершил экстренную посадку в Нижнем Новгороде, но помочь мужчине не удалось.

Командир воздушного судна, принадлежащего авиакомпании «Аэрофлот», подал сигнал тревоги, пролетая над Нижним Новгородом. Он сообщил диспетчеру, что на борту находится человек с приступом эпилепсии, после чего получил разрешение на вынужденную посадку.

«Спустя 20 минут самолет приземлился, на месте дежурили бригады скорой помощи. Несмотря на оперативное реагирование, медики констатировали смерть пассажира. По предварительным данным, она могла наступить в результате асфиксии», — говорится в сообщении.

В пресс-службе ОАО «МАМ» 24.kg информацию подтвердили. Там уточнили, что что инцидент произошел 29 августа. Мужчина, который скончался, является гражданином Кыргызстана.