12:34
USD 84.78
EUR 100.19
RUB 1.14
Происшествия

Проезжую часть дороги Сузак — Кара-Дарыя очищают от селевых потоков

На объектах Сузак — Кара-Дарыя и Нефтепром — Уч-Мазар задействованы четверо рабочих, автогрейдер и погрузчик. Об этом сообщает Министерство транспорта.

По данным ведомства, в результате ливневых дождей в Сузакском районе Джалал-Абадской области образовались заносы, которые местами смыли проезжую часть автодорог Нефтепром — Уч-Мазар, Барпы — Ийр-Суу — Узгон, Маданият — Майлуу-Суу.

Идет расчистка проезжей части. Для ликвидации последствий на автодороге Маданият — Майлуу-Суу привлечена дополнительная техника.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/201632/
просмотров: 210
Версия для печати
Материалы по теме
Садыр Жапаров поручил усилить комплекс мер по предупреждению стихийных бедствий
В Сузакском районе сошел селевой поток: затоплены дворы домов, погиб ребенок
В Лейлекском районе сошли селевые потоки. Погиб один человек
Трагедия в Аксы. Спасатели нашли тело пятилетнего ребенка
На трассе Ош — Иркештам продолжают устранять последствия селя
Трагедия в Аксы. Семьи погибших получили материальную помощь от властей
Трагедия в Аксы. Сын Камчыбека Ташиева передал семье погибших 500 тысяч сомов
Кабмин рассказал о мерах, принимаемых для ликвидации последствий селя в Аксы
Президент поручил принять меры для ликвидации последствий от схода селя в Аксы
Сель в Аксыйском районе. Поиски без вести пропавших детей продолжаются
Популярные новости
На&nbsp;поиски иностранки на&nbsp;пастбище Иссык-Куля привлечены дополнительные силы На поиски иностранки на пастбище Иссык-Куля привлечены дополнительные силы
ГКНБ сообщил подробности об&nbsp;опрокидывании грузовика с&nbsp;контрабандой угля ГКНБ сообщил подробности об опрокидывании грузовика с контрабандой угля
В&nbsp;Лейлекском районе опрокинулся грузовик, который вез в&nbsp;Таджикистан контрабанду В Лейлекском районе опрокинулся грузовик, который вез в Таджикистан контрабанду
С&nbsp;могилы Чингиза Айтматова неизвестные украли тундук С могилы Чингиза Айтматова неизвестные украли тундук
Бизнес
Все банковские и&nbsp;бонусные карты в&nbsp;одном приложении Все банковские и бонусные карты в одном приложении
Глава МИД Индии на&nbsp;конференции в&nbsp;Ташкенте подчеркнул важность порта Чабахар Глава МИД Индии на конференции в Ташкенте подчеркнул важность порта Чабахар
Самозахват или законно? Почему связывают депутата с&nbsp;участком в&nbsp;&laquo;Ак-Орго&raquo; Самозахват или законно? Почему связывают депутата с участком в «Ак-Орго»
Бесконтактная оплата более 1&nbsp;тысячи сервисов в&nbsp;&laquo;Мой О!&raquo;. Удобство в&nbsp;деталях Бесконтактная оплата более 1 тысячи сервисов в «Мой О!». Удобство в деталях
21 июля, среда
12:31
Третья за неделю. Еще одна массовая драка мигрантов произошла в Москве Третья за неделю. Еще одна массовая драка мигрантов про...
12:24
Отзовите немедленно! НПО раскритиковали проект закона «О местном самоуправлении»
12:12
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 21 июля
12:10
Поиски россиянки Варвары Конопасевич прекращены. Девушка, вероятно, погибла
12:01
Проезжую часть дороги Сузак — Кара-Дарыя очищают от селевых потоков