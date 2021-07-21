На объектах Сузак — Кара-Дарыя и Нефтепром — Уч-Мазар задействованы четверо рабочих, автогрейдер и погрузчик. Об этом сообщает Министерство транспорта.

По данным ведомства, в результате ливневых дождей в Сузакском районе Джалал-Абадской области образовались заносы, которые местами смыли проезжую часть автодорог Нефтепром — Уч-Мазар, Барпы — Ийр-Суу — Узгон, Маданият — Майлуу-Суу.

Идет расчистка проезжей части. Для ликвидации последствий на автодороге Маданият — Майлуу-Суу привлечена дополнительная техника.