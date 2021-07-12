Бывший глава Кок-Серекского айыл окмоту ударил ножом депутата местного кенеша

В Джалал-Абадской области бывший глава айыл окмоту Кок-Серек Камчыбек Исраилов ударил ножом депутата местного кенеша Дуйшонкула Орозова. Пострадавший записал видеообращение к президенту Садыру Жапарову и председателю ГКНБ Камчыбеку Ташиеву, находясь в больнице.

По его словам, инцидент произошел еще 6 июля.

«Ударили ножом по щеке и покушались на мою жизнь. Человек, который это сделал, является бывшим главой айыл окмоту села Кок-Серек Ала-Букинского района Камчыбек Исраилов. 6 июля, покидая свой пост, он пришел ко мне домой ночью, пырнул ножом и пригрозил, чтобы я ходил ровно», — рассказал Дуйшонкул Орозов.

Он отметил, что причиной нападения стали документы, свидетельствующие о том, что Камчыбек Исраилов передал 25 гектаров земли Узбекистану.

«Он также получил деньги за участок детского сада в Кок-Сереке и потратил их на личные цели. Я хотел эти темы поднять на сессии айыльного кенеша. Но он сказал, что если я это сделаю, язык мне отрежет. Он пришел со своими парнями и пырнул ножом меня. Они также избили меня», — сказал Дуйшонкул Орозов.

Депутат айыльного кенеша добавил, что обращался с заявлением к прокурору Ала-Букинского района Мелису Жарманову, но тот не стал рассматривать это нападение.

«Мелис Жарманов не принимает заявления и от других пострадавших. Потому что люди знают, что между Камчыбеком Исраиловым и Мелисом Жармановым есть договоренности. Прошу поменять прокурора и принять меры», — обратился к президенту и главе ГКНБ Дуйшонкул Орозов.

Как сообщили в УВД Джалал-Абадской области 24.kg, депутат обратился в милицию 6 июля. Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье 139 «Причинение менее тяжкого вреда здоровью» УК КР. Начато досудебное производство. Назначены необходимые экспертизы.

Уточняется, что участники происшествия доставлены в следственную службу. По результатам экспертизы будут приняты меры в рамках законодательства.

Отмечается, что, в свою очередь, против Дуйшонкула Орозова также написано заявление. Ведется следствие.