19:16
USD 84.71
EUR 102.58
RUB 1.17
Происшествия
Сюжет: ЧП в армии

Курсанты Военного института прыгали с моста в БЧК. Их отчислят

В социальных сетях распространяется видео, где курсанты Военного института Вооруженных сил Кыргызстана прыгают с моста в БЧК.

На кадрах видно, как военнослужащие несут с собой дерево, затем прыгают в БЧК.

Из собственных источников 24.kg стало известно, что Минобороны проводит служебное расследование. По предварительным данным, предлагается вынести дисциплинарное взыскание за неполное служебное соответствие начальнику Военного института Руслану Шаршембиеву, начальнику курса. Кроме того, предлагается отчислить курсантов, которые запечатлены на видео. Приказ должен подписать министр обороны Таалайбек Омуралиев либо его первый заместитель — Нурлан Кирешеев.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/197772/
просмотров: 1295
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке курсанта Военного института осудили за дезертирство
В Военном институте Кыргызстана новый начальник
Сапар Исаков пообещал содействовать улучшению условий в военном институте
Студентам и курсантам Кыргызстана надо научиться танцевать мазурку до 21 февраля
Популярные новости
В&nbsp;больницу доставлен мужчина без сознания. Помогите опознать, может, его ищут В больницу доставлен мужчина без сознания. Помогите опознать, может, его ищут
У&nbsp;депутата Торобая Зулпукарова нашли поддельный диплом У депутата Торобая Зулпукарова нашли поддельный диплом
В&nbsp;озере Иссык-Куль утонули отец и&nbsp;дочь В озере Иссык-Куль утонули отец и дочь
ГКНБ выявил налаженную схему ввоза контрабандных автомашин из&nbsp;Абхазии ГКНБ выявил налаженную схему ввоза контрабандных автомашин из Абхазии
Бизнес
Оплачивайте с&nbsp;баланса телефона более 500 услуг и&nbsp;сервисов в&nbsp;приложении MegaPay Оплачивайте с баланса телефона более 500 услуг и сервисов в приложении MegaPay
BTB Online от&nbsp;&laquo;Бай Тушума&raquo;&nbsp;&mdash; максимум пользы и&nbsp;экономия времени BTB Online от «Бай Тушума» — максимум пользы и экономия времени
Кубок &laquo;Банка КЫРГЫЗСТАН&raquo; по&nbsp;мини-футболу нашел своих чемпионов Кубок «Банка КЫРГЫЗСТАН» по мини-футболу нашел своих чемпионов
&laquo;Керемет Банк&raquo; подарил любимому Бишкеку саженцы в&nbsp;год 30-летия независимости&nbsp;КР «Керемет Банк» подарил любимому Бишкеку саженцы в год 30-летия независимости КР
15 июня, вторник
19:00
Цифра дня. 82 тысячи водительских удостоверений выдано за полгода Цифра дня. 82 тысячи водительских удостоверений выдано...
18:46
В Оше стартовал турнир на кубок мэра города по национальной игре тогуз коргоол
18:30
16 июня: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:27
В Кыргызстане готовятся принять свой закон о криптовалютах
18:14
Бесплатные консультации. Турбизнес Кыргызстана учат внедрять зеленые технологии