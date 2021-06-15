Курсанты Военного института прыгали с моста в БЧК. Их отчислят

В социальных сетях распространяется видео, где курсанты Военного института Вооруженных сил Кыргызстана прыгают с моста в БЧК.

На кадрах видно, как военнослужащие несут с собой дерево, затем прыгают в БЧК.

Из собственных источников 24.kg стало известно, что Минобороны проводит служебное расследование. По предварительным данным, предлагается вынести дисциплинарное взыскание за неполное служебное соответствие начальнику Военного института Руслану Шаршембиеву, начальнику курса. Кроме того, предлагается отчислить курсантов, которые запечатлены на видео. Приказ должен подписать министр обороны Таалайбек Омуралиев либо его первый заместитель — Нурлан Кирешеев.