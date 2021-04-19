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Сюжет: ЧП в армии

В Бишкеке курсанта Военного института осудили за дезертирство

Курсанта Военного института, сбежавшего со службы, признали виновным по статье «Дезертирство» УК КР. Об этом 24.kg сообщил помощник военного прокурора Бишкекского гарнизона Данияр Дамирбеков.

По его словам, такое решение принял Первомайский районный суд Бишкека.

«Органы Военной прокуратуры наряду с выявлением правонарушений проводят в войсках их профилактику. В частности, проводятся проверки по вопросам соблюдения дисциплины и обеспечения безопасности личного состава при исполнении воинской обязанности. Кроме того, во время профилактики среди личного состава особое внимание обращается на искоренение фактов неуставных взаимоотношений, самовольного оставления части и суицида. С солдатами срочной службы проводятся индивидуальные и коллективные беседы по пресечению фактов неуставных взаимоотношений и доведения до самоубийства (суицида)», — сказал Данияр Дамирбеков.

Помощник военного прокурора отметил, что сотрудники надзорного органа участвуют в работе по совершенствованию военного законодательства.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/190568/
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