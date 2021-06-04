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Происшествия

$1 миллион за информацию о местонахождении Орхана Инанды — фейк

Представитель интересов семьи бесследно исчезнувшего Орхана Инанды Таалайгуль Токтакунова заявила 24.kg, что никто из близких Инанды не давал свое согласие и не заявлял, что за любую информацию о его местонахождении готов заплатить $1 миллион.

По ее словам, члены семьи связались с выпускниками международного образовательного учреждения «Сапат», и те также подтвердили, что не делали таких заявлений и не собирают деньги. «Мы надеемся на наши правоохранительные органы», — сказала Таалайгуль Токтакунова.

Она добавила, что сведения о выплате $1 миллиона следует считать недостоверными, семья Инанды не имеет никакого отношения к их распространению.

Сегодня прошла очередная акция протеста. Собравшиеся потребовали от властей как можно скорее найти пропавшего. Один из спикеров заявил, что за информацию о местонахождении Орхана Инанды выпускники «Сапата» заплатят $1 миллион.

Напомним, Орхан Инанды пропал 31 мая 2021 года. Четвертые сутки о нем ничего неизвестно. У правоохранительных органов нет даже версий его исчезновения.

Жена президента международного образовательного университета «Сапат» Рейхан Инанды обратилась к президенту Садыру Жапарову с просьбой помочь в поисках мужа.

В Октябрьском РУВД Бишкека создана следственно-оперативная группа. Глава государства также поручил ГКНБ и МВД усилить следственно-оперативные мероприятия по поиску гражданина Кыргызстана.

По факту исчезновения бывшего руководителя школы «Сапат» Орхана Инанды возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека».

Его сторонники выходят на акции протеста с 1 июня. Митинги, по их словам, будут проходить до тех пор, пока Орхана Инанды не найдут. Участники бессрочной акции считают, что президента международного образовательного учреждения «Сапат» похитили и к похищению причастны спецслужбы Турции.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/196469/
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