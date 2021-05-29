В Бишкеке задержали подозреваемого в краже ноутбука. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Ленинского района столицы.

По ее данным, заявление в УВД поступило 5 апреля. Житель столицы просил найти неизвестного, похитившего ноутбук стоимостью 55 тысяч сомов.

Оперативники задержали подозреваемого И.А., 1985 года рождения. Его на месяц водворили в СИЗО-1.

«В УВД Ленинского района поступило еще два письменных заявления граждан с просьбой привлечь задержанного И.А. к ответственности за совершение аналогичных преступлений. Возможная причастность подозреваемого к другим фактам преступлений устанавливается», — отметили в УВД.

Граждан, пострадавших от преступных действий злоумышленника и владеющих какой-либо информацией, просят сообщить по телефонам: 0312352947, 0312654494, 0700972222 и 102.