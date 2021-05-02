Ситуация на границе. В доме жителя местности Ортобоз нашли авиационную ракету

По состоянию на 13.00 обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы стабильная. Об этом 24.kg сообщили в Пограничной службе ГКНБ.

По ее данным, продолжается работа совместной комиссии Кыргызстана и Таджикистана по отводу дополнительных сил и средств от линии госграницы в пункты постоянной дислокации.

Сегодня стороны продолжили совместную работу по осмотру территорий в районе села Карабак Баткенского района и водораспределительного узла «Головной». В данное время комиссия работает в местности Ак-Сай.

В целях обеспечения безопасности в пунктах пропуска через кыргызско-таджикскую государственную границу с начала пограничного конфликта временно приостановлен пропуск лиц, транспортных средств и грузов.

Сегодня в местности Ортобоз обнаружили авиационную ракету, попавшую в дом местного жителя 29 апреля в ходе обстрела таджикскими военнослужащими с воздуха местностей Торт-Кочо и Чыр-Добо.

Семья, проживающая в доме, не пострадала — авиаракета не сработала. На месте находится следственная группа.

Конфликт на границе произошел 28 апреля.

Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации. Однако местами стрельба периодически возобновлялась. Вчера стороны предприняли вторую попытку договориться мирно и заявили о прекращении огня.

За медицинской помощью обратились 178 пострадавших, 34 человека погибли, среди них ребенок. Более 33 тысяч людей эвакуированы из зоны конфликта.