14:34
USD 84.80
EUR 102.57
RUB 1.13
Происшествия
Сюжет: Приграничные конфликты

Ситуация на границе. В доме жителя местности Ортобоз нашли авиационную ракету

По состоянию на 13.00 обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы стабильная. Об этом 24.kg сообщили в Пограничной службе ГКНБ.

По ее данным, продолжается работа совместной комиссии Кыргызстана и Таджикистана по отводу дополнительных сил и средств от линии госграницы в пункты постоянной дислокации.

Сегодня стороны продолжили совместную работу по осмотру территорий в районе села Карабак Баткенского района и водораспределительного узла «Головной». В данное время комиссия работает в местности Ак-Сай.

В целях обеспечения безопасности в пунктах пропуска через кыргызско-таджикскую государственную границу с начала пограничного конфликта временно приостановлен пропуск лиц, транспортных средств и грузов.

Сегодня в местности Ортобоз обнаружили авиационную ракету, попавшую в дом местного жителя 29 апреля в ходе обстрела таджикскими военнослужащими с воздуха местностей Торт-Кочо и Чыр-Добо.

Семья, проживающая в доме, не пострадала — авиаракета не сработала. На месте находится следственная группа.

Конфликт на границе произошел 28 апреля.

Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации. Однако местами стрельба периодически возобновлялась. Вчера стороны предприняли вторую попытку договориться мирно и заявили о прекращении огня.

За медицинской помощью обратились 178 пострадавших, 34 человека погибли, среди них ребенок. Более 33 тысяч людей эвакуированы из зоны конфликта.

Сегодня в Кыргызстане объявлен день траура.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/192585/
просмотров: 1666
Версия для печати
Материалы по теме
Ситуация на границе. Жители Лейлекского района показывают, что стало с их селами
Доставка гумпомощи в Баткен. Водителям нужно получить специальный пропуск
К конфликту на кыргызско-таджикской границе может быть причастен Шох Искандаров
Подписан Протокол по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской госграницы
Правозащитники требуют от власти сохранить целостность и суверенитет Кыргызстана
Помощь баткенцам. Сотни бишкекчан стали донорами и сдают кровь для пострадавших
Пресс-секретарь президента: Необходимости оказания помощи ОДКБ сегодня нет
Ситуация на границе. Из зоны конфликта эвакуировано более 33 тысяч человек
Ситуация на границе. Сожжено, разбито, пусто: как выглядит село Максат сегодня
После урегулирования приграничного конфликта, возможно, медиков поощрят
Популярные новости
Отряд бойцов Внутренних войск МВД четыре часа удерживал &laquo;Головной&raquo; Отряд бойцов Внутренних войск МВД четыре часа удерживал «Головной»
Инцидент на&nbsp;границе. Сообщается о&nbsp;перестрелке пограничников в&nbsp;Лейлекском районе Инцидент на границе. Сообщается о перестрелке пограничников в Лейлекском районе
Таджикистан заявляет свои претензии на&nbsp;водные ресурсы Кыргызстана Таджикистан заявляет свои претензии на водные ресурсы Кыргызстана
Инцидент на&nbsp;границе. В&nbsp;Кок-Таше горит несколько домов Инцидент на границе. В Кок-Таше горит несколько домов
Бизнес
На&nbsp;79-м году жизни скончался Рыскулов Тэтэн Рыскулович На 79-м году жизни скончался Рыскулов Тэтэн Рыскулович
MegaCom объявляет о сборе средств для баткенцев и запуске горячей линии 1227 MegaCom объявляет о сборе средств для баткенцев и запуске горячей линии 1227
Копите на&nbsp;мечту с&nbsp;депозитами &laquo;Бакай Банка&raquo;: понятный обзор вкладов Копите на мечту с депозитами «Бакай Банка»: понятный обзор вкладов
MegaCom предоставил бесплатную связь абонентам, находящимся в&nbsp;Баткенской области MegaCom предоставил бесплатную связь абонентам, находящимся в Баткенской области
2 мая, воскресенье
14:23
Мирного неба пожелал кыргызстанцам Садыр Жапаров и поздравил с Пасхой Мирного неба пожелал кыргызстанцам Садыр Жапаров и позд...
14:15
Ситуация на границе. Жители Лейлекского района показывают, что стало с их селами
14:00
Банкротство горного туризма. Когда повышение цен на услуги не спасает
13:44
Ситуация на границе. В доме жителя местности Ортобоз нашли авиационную ракету
13:21
Замглавы ДУМК прочитал молитву по погибшим в баткенской трагедии