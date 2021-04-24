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Происшествия

В Бишкеке мужчина взял авто, обещая перепродать, и не вернул

В Бишкеке милиционеры задержали подозреваемого в совершении мошенничества. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД столицы.

Уточняется, что 14 октября в УВД Ленинского района Бишкека с заявлением обратился гражданин А.А. Он просил принять меры в отношении малознакомого мужчины по имени С., который 18 января 2020 года под предлогом перепродажи автомобиля вошел в доверие и взял у него автомобилем марки Toyota Ist стоимостью $5 тысяч. После этого мужчина не выполнил свои обязательства и скрылся.

«Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Мошенничество» УК КР. Милиция установила и задержала подозреваемого 43-летнего Ж.С. Ленинский районный суд Бишкека избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей в столичном СИЗО-1. Известно, что подозреваемый совершал аналогичные преступления не только на территории Бишкека, но и в других регионах страны», — сообщили в ГУВД.

Граждан, ставших жертвами мошенника, просят обратиться по следующим номерам телефонов: 0709921501, 0500404060 и 102.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/191421/
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