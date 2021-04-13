В Сузакском районе трое парней похитили девушку. Один из них хотел жениться

В Сузакском районе местный житель с тремя приятелями похитили 18-летнюю девушку. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе УВД Джалал-Абадской области.

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По ее данным, похититель собирался жениться на ней. Парень знаком с девушкой. Ее украли возле дома, посадили в машину Daewoo Matiz и повезли в неизвестном направлении.

Через несколько километров у потерпевшей поинтересовались, выйдет ли она замуж за одного из них. После отказа ее высадили в поле в местности «Дача». Затем мужчины скрылись.

В милицию обратилась мать 18-летней А. Н. Факт зарегистрировали в отделе уголовного розыска Сузакского РОВД. Начато досудебное производство по статье 175 «Похищение человека с целью вступления в брак» УК КР.

Отметим, что страну потрясла история с ранее похищенной Айзадой Канатбековой. Ее похитили 5 апреля. Видео происшествия опубликовали в социальных сетях. Спустя два дня ее и похитителя нашли мертвыми. Кыргызстанцы возмущены тем, что из трагедии Бурулай в МВД не сделали никаких выводов. В итоге МВД наказало 44 сотрудника милиции, в том числе должности лишился глава ГУВД Бишкека.