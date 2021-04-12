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Происшествия

За неделю в Бишкеке выявили 5 тысяч 638 нарушений ПДД

За прошедшую неделю в Бишкеке выявили 5 тысяч 638 нарушений ПДД. Об этом сообщили в пресс-службе столичной Патрульной службы милиции.

По ее данным, 67 водителей управляли автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, 11 передвигались на машинах с тонировкой, без водительских удостоверений остановили 99 человек, по проекту «Безопасный город» ПДД нарушили 87 граждан.

На штрафстоянку поставили 427 транспортных средств.

Сотрудники УПСМ просят горожан ради своей безопасности строго соблюдать Правила дорожного движения.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/189744/
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