В Кыргызстан пытались провезти контрабандные станки для производства пескоблока

В Баткенской области пресекли провоз контрабандных станков для производства пескоблока. Об этом сообщили в Пограничной службе ГКНБ.

По ее данным, в сельской управе Жаны-Жер (вдоль автотрассы Худжанд — Канибадам) пограничники и сотрудники ГКНБ задержали два авто «КамАЗ». За рулем находились граждане Таджикистана. Они вне пункта пропуска пытались провезти в Кыргызстан три промышленных станка для производства пескоблока.

По предварительным данным, их общая стоимость — 600 тысяч сомов. Задержанных и груз передали сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства.